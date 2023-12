Multi-instrumentista baiana de nove anos, Lilica Rocha lança novo disco neste domingo

Crédito: Divulgação

A cantora e multi-instrumentista Lilica Rocha lança neste domingo (10) seu mais novo álbum: Baba Yaga: O Futuro é Agora. Com referências do Pop, Rock e MPB, a artista, de apenas 9 anos, ressurge com uma proposta vibrante, mergulhando em uma diversidade de gêneros ritmados.



Com um som energizante, o disco conta com dez faixas autorais inéditas, duas delas com participações especiais de Larissa Luz e Liniker. O álbum estará disponível em todas as plataformas digitais.

Provocando o público a pensar o futuro no presente, Lilica resgata a Baba Yaga, uma figura presente na literatura, cinema e cultura popular.

“As histórias sobre a Baba Yaga sempre me chamaram atenção, principalmente porque ela é essa figura que pode ajudar ou atrapalhar. Tudo depende das motivações de cada um e do tempo das coisas. Meu novo disco é sobre isso. É um convite para estarmos motivados para olhar o presente nesse momento, afinal o futuro é agora”, explica Lilica, revelando que compôs todas as músicas do álbum, algumas delas em parceria com outros compositores.

As gravações foram realizadas na Bahia e a etapa de finalização na Europa, com produção musical de Adrian Estrela e de Leo Rocha, pai e produtor musical de Lilica. “A obra chega com uma linguagem atemporal e busca representar, sonoramente, a essência da arte dessa artista versátil que é Lilica”, conta Leo.

Feats

“Me deixa em Paz”, música composta e gravada com Larissa Luz, realça a autoestima e o empoderamento, destacando a importância do autoconhecimento para superar barreiras e continuar.

Já em “Sabe Nada”, feat com a cantora Liniker, Lilica bebe da fonte do dadaísmo, da liberdade criativa da infância para questionar padrões e deslocar a arte musical das caixas industriais, começando pela palavra e por sua licença poética.

Turnê

O novo disco já tem turnê marcada para o ano que vem. No primeiro semestre, Lilica se apresenta na Bahia, começando por Salvador. Na sequência, a cantora faz shows nas cidades de Juazeiro, Feira de Santana e Vitória da Conquista. No segundo semestre, a multi-instrumentista leva a turnê para outros estados. A agenda será divulgada em breve.

BABA YAGA: O FUTURO É AGORA

Onde: Disponível nas plataformas digitais

Autoria: Lilica Rocha

Produção Musical: Part A Produções