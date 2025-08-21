Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Bem melhor que morango do amor: chef ensina a receita da tradicional bala baiana

Doce clássico das festas populares, receita leva coco ralado e calda de açúcar crocante

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 21 de agosto de 2025 às 16:15

Bala baiana
Bala baiana Crédito: Reprodução

Antes do famoso morango do amor ganhar a internet de forma avassaladora, a bala baiana já fazia história como um dos doces mais tradicionais e gostosos que existem. A guloseima, também conhecida como bala de vidro, combina a maciez do recheio de coco com a crocância da calda açucarada e segue conquistando gerações, mas não é todo mundo que sabe fazer. Quem revela o segredo para o doce perfeito é o chef Gabryel Boaventura.

Bala baiana

Bala baiana por Reprodução
Bala baiana por Reprodução
Bala baiana por Reprodução
Bala baiana por Reprodução
Bala baiana por Reprodução
Bala baiana por Reprodução
Bala baiana por Reprodução
Bala baiana por Reprodução
Bala baiana por Reprodução
1 de 9
Bala baiana por Reprodução

A receita é simples e leva poucos ingredientes. No recheio, entram leite condensado, creme de leite, coco ralado e manteiga. A mistura deve ser levada ao fogo baixo até engrossar e desgrudar da panela, no ponto de enrolar. Depois de fria, a massa é moldada em bolinhas.

Leia mais

Imagem - Chega de morango do amor! Aprenda a fazer 'bala mineira', o novo doce que virou febre na internet

Chega de morango do amor! Aprenda a fazer 'bala mineira', o novo doce que virou febre na internet

Imagem - Chef ensina receita de pizza caseira simples e com 'sabor de como era antigamente'

Chef ensina receita de pizza caseira simples e com 'sabor de como era antigamente'

Imagem - Sem segredo: chef renomada ensina receita do pudim de leite condensado perfeito

Sem segredo: chef renomada ensina receita do pudim de leite condensado perfeito

O segredo da crosta está na calda de açúcar, preparada com água e um toque de vinagre, responsável por garantir brilho e firmeza. Depois de atingir o ponto de vidro, a calda deve envolver as bolinhas rapidamente, formando a casquinha crocante.

Veja os ingredientes:

* 1 lata de leite condensado

* 1 caixinha de creme de leite

* 50 g de coco seco ralado

* 1 colher de manteiga

Para a calda:

* 400 g de açúcar

* 150 ml de água

* 2 colheres de vinagre

Mais recentes

Imagem - Sabrina Sato atualiza estado de saúde do pai após operação: 'A luta continua'

Sabrina Sato atualiza estado de saúde do pai após operação: 'A luta continua'
Imagem - BTS anuncia lança quatro filmes inéditos nos cinemas em setembro

BTS anuncia lança quatro filmes inéditos nos cinemas em setembro
Imagem - Única girafa branca do planeta é acompanhada por GPS em tempo integral

Única girafa branca do planeta é acompanhada por GPS em tempo integral

MAIS LIDAS

Imagem - Paixão dos baianos, fruta é fácil de cultivar em casa e dá frutos o ano inteiro
01

Paixão dos baianos, fruta é fácil de cultivar em casa e dá frutos o ano inteiro

Imagem - Inscrições para concurso da Sefaz com salários de até R$ 22,5 mil encerram nesta quarta (20)
02

Inscrições para concurso da Sefaz com salários de até R$ 22,5 mil encerram nesta quarta (20)

Imagem - Alvo do CV: investigação aponta que auxiliar de cozinha foi executada por facção
03

Alvo do CV: investigação aponta que auxiliar de cozinha foi executada por facção

Imagem - Aprenda a preparar gel de babosa em casa e economize nos cuidados com a pele
04

Aprenda a preparar gel de babosa em casa e economize nos cuidados com a pele