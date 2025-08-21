Bem melhor que morango do amor: chef ensina a receita da tradicional bala baiana

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Fernanda Varela
Publicado em 21 de agosto de 2025 às 16:15
Antes do famoso morango do amor ganhar a internet de forma avassaladora, a bala baiana já fazia história como um dos doces mais tradicionais e gostosos que existem. A guloseima, também conhecida como bala de vidro, combina a maciez do recheio de coco com a crocância da calda açucarada e segue conquistando gerações, mas não é todo mundo que sabe fazer. Quem revela o segredo para o doce perfeito é o chef Gabryel Boaventura.
Bala baiana
A receita é simples e leva poucos ingredientes. No recheio, entram leite condensado, creme de leite, coco ralado e manteiga. A mistura deve ser levada ao fogo baixo até engrossar e desgrudar da panela, no ponto de enrolar. Depois de fria, a massa é moldada em bolinhas.
O segredo da crosta está na calda de açúcar, preparada com água e um toque de vinagre, responsável por garantir brilho e firmeza. Depois de atingir o ponto de vidro, a calda deve envolver as bolinhas rapidamente, formando a casquinha crocante.
Veja os ingredientes:
* 1 lata de leite condensado
* 1 caixinha de creme de leite
* 50 g de coco seco ralado
* 1 colher de manteiga
Para a calda:
* 400 g de açúcar
* 150 ml de água
* 2 colheres de vinagre