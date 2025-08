LISINHO

Sem segredo: chef renomada ensina receita do pudim de leite condensado perfeito

Sobremesa leva apenas cinco ingredientes

Fernanda Varela

Publicado em 1 de agosto de 2025 às 13:28

Pudim perfeito Crédito: Pudim perfeito

A chef Rita Lobo, uma das mais famosas do Brasil, decidiu compartilhar sua receita de pudim de leite condensado perfeito, lisinho e sem furinhos. Para a receita dar certo, no entanto, é necessário ficar atento a alguns truques.>

Pudim de leite condensado perfeito e sem furinhos 1 de 9

Um dos segredos começa na própria calda. Para não ficar com pedaços de açúcar inteiros e cristalizados, o ideal é colocar o açúcar aos pouquinhos. Quando derreter e formar um caramelo, é só colocar água, também aos poucos. Além disso, precisa ter atenção na hora de cozinhar a sobremesa. Veja abaixo:>

FAÇA A RECEITA:

INGREDIENTES PARA O PUDIM>

2 latas de leite condensado (395 g)>

4 ovos>

2½ xícaras (chá) de leite>

MODO DE PREPARO DO PUDIM>

Pré-aqueça o forno a 160 ºC (temperatura baixa).>

Numa tigela pequena, quebre um ovo de cada vez e transfira para uma tigela maior. Mexa com o batedor de arame para misturar as claras com as gemas. Junte o leite condensado e misture bem.>

Acrescente o leite aos poucos, mexendo delicadamente com o batedor, apenas para misturar — evite fazer movimentos bruscos para não incorporar ar. Os furinhos no pudim são bolhas de ar, por isso mexa delicadamente mesmo. Deixe a massa do pudim descansando enquanto prepara o caramelo — essa pausa é essencial para eliminar possíveis bolhas de ar e garantir um pudim lisinho.>

INGREDIENTES PARA A CALDA DE CARAMELO>

1 xícara (chá) de açúcar>

⅓ de xícara (chá) de água fervente>

MODO DE PREPARO DA CALDA>

Separe uma fôrma redonda, com furo no meio, de 22 cm de diâmetro. Leve uma chaleira com 3 xícaras (chá) de água ao fogo médio — ela vai ser usada para fazer a calda e assar o pudim em banho-maria.>

Numa panela média de borda alta, leve o açúcar ao fogo baixo para derreter, mexendo com uma espátula de silicone, até formar um caramelo dourado. Meça ⅓ de xícara (chá) da água fervente e, com cuidado, regue o caramelo. Atenção: a calda vai borbulhar. Misture com a espátula até ficar lisa.>

Transfira a calda para a fôrma, vertendo sobre o cone central. Com um pano de prato (ou uma luva térmica), segure e gire a fôrma devagar para caramelizar todo o fundo e a lateral. Deixe esfriar por cerca de 10 minutos — se você colocar a massa do pudim sobre o caramelo muito quente, ela pode se misturar ao caramelo.>

Despeje a massa do pudim na fôrma, também pelo cone central, passando por uma peneira. Coloque a fôrma dentro de uma assadeira, leve ao forno e, só então, adicione a água fervente para assar o pudim em banho-maria, até cobrir metade da fôrma do pudim.>

Deixe assar por cerca de 1 hora e meia. Atenção: o tempo pode variar de acordo com o modelo e o tipo do forno. O pudim estará pronto quando a superfície estiver firme, mas com o interior ainda cremoso — ele termina de firmar enquanto esfria. Evite assar demasiadamente para não ressecar nem endurecer muito.>

Retire o pudim do forno e deixe amornar. Leve à geladeira para esfriar por pelo menos 3 horas antes de servir (se preferir, prepare com antecedência; o pudim pode ser mantido na geladeira por até 5 dias).>