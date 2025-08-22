Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

De graça! Salvador recebe mostra de cinema baiano com sessões ao ar livre em tela de 8 metros

O evento projeta receber cerca de 1,2 mil espectadores

  • Foto do(a) author(a) Alô Alô Bahia

  • Alô Alô Bahia

Publicado em 22 de agosto de 2025 às 08:51

Cine SESI
Cine SESI Crédito: Divulgação

Salvador será palco da 2ª edição do Cine SESI, projeto gratuito que ocupa os centros culturais do SESI Casa Branca e SESI Rio Vermelho com uma programação intensa de cinema, oficinas e atividades formativas. Neste ano, a mostra será entre os dias 2 e 9 de setembro e homenageará Antônio Pitanga, ícone do Cinema Novo e referência da cena cultural brasileira. O ator baiano participará da abertura oficial do evento.

A programação reúne 14 sessões de cinema abertas ao público, exibindo mais de 30 produções baianas entre curtas e longas-metragens, além de oficinas, debates com realizadores e performances de live cinema. Um dos grandes destaques será a experiência inédita de cinema ao ar livre, no Calçadão do SESI Rio Vermelho, com a exibição do filme A Bahia me Fez Assim, de Sérgio Machado, em telão de quase oito metros.

Com o tema “Cinema Baiano sem Fronteira”, a mostra aposta na diversidade de narrativas audiovisuais, desde produções do interior do estado até obras premiadas que circulam fora da Bahia. Sessões especiais foram criadas, como a “Baianinha”, voltada ao público infantil.

O evento projeta receber cerca de 1,2 mil espectadores. “Nesta segunda edição, reafirmamos o compromisso do SESI Cultura Bahia em levar o cinema para perto das pessoas, fazendo da tela um espelho da nossa própria história e também uma janela para o mundo“, conta a gerente de Cultura do SESI Bahia, Joana Fialho.

Encerrando a programação, no dia 9, será exibido o clássico A Grande Feira (1961), de Roberto Pires, com Pitanga no elenco. A noite de fechamento, no SESI Rio Vermelho, contará ainda com música e performances. Confira a programação completa:

CINE SESI – ANO 02

(A programação pode sofrer alterações)

● DIA 02/09 – (2 eventos) – PRIMEIRO DIA

Local: SESI Casa Branca

8h30 às 12h30 – Oficina de “Resenha em Cena: Oficina de Crítica Cinematográfica e Criação de Conteúdo para a Web”, com Ana do Carmo e Vilma Martins

19h – Abertura da mostra com o filme “Olhos de Cachoeira”, de Adler Kibe Paz. Presença de Antonio Pitanga. Apresentação de Live Cinema com as Vjs Ani Haze, Vic Zaconi e DJ Nate Monaco

● DIA 03/09 – (3 eventos) – SEGUNDO DIA

14h – Sessão ‘Baianinha’ + atividades lúdico-pedagógicas (antes dos filmes)

– Quando as Ondas do Mar Desligam, de Yasoda Nanda e Assagi Piá

– Tom Tamborim, de Maria Carolina e Igor Souza

– Quintal, de Mariana Netto e Carolina Albuquerque

Local: Sala Letieres Leite – SESI Casa Branca

15h15 – Sessão ‘Além das Fronteiras’ I + debate com realizadores

– Meu Pai e a Praia, de Marcos Alexandre

– Pangeia, de Michelle da Silva, Xavss, Leandro Cardoso e Klismann Schramm

– Sagrado compor, de Henrique Dantas

– Tigrezza, de Vinicius Elizário

Local: Sala Letieres Leite – SESI Casa Branca

A partir das 19h – Sessão ‘Além das Fronteiras’ II

– A Bahia me Fez Assim, de Sérgio Machado

– Live Cinema com Rafa Dias ‘RDD’ (ÀTTØØXXÁ) e VJ Flora

Local: Calçadão em frente ao Centro Cultural SESI Rio Vermelho

● DIA 04/09 – (4 eventos) – TERCEIRO DIA

Local: SESI Casa Branca

14h – Sessão ‘Baianinha’ II + atividades lúdico-pedagógicas (antes dos filmes)

– 5 Fitas, de Heraldo de Deus e Vilma Martins

– Vovó foi pro Céu, de Hilda Lopes Pontes e Klaus Hastenreiter

15h20 – Sessão ‘Outros Centros’ I + debate com realizadores

– Kaapora, o Chamado das Matas, de Olinda Tupinambá

– O Som das Redes, de Assagi Piá

– Notas de Tradição, de Michelle Menezes

– O Ovo, de Rayane Teles

19h – Painel I “Incentivos para o audiovisual baiano”, com Milena Anjos (Gestora Salcine) e Gabriel Amaral (Nordeste Lab)

20h – ‘Homenagem Antonio Pitanga I

– Pitanga, de Camila Pitanga e Beto Brant

● DIA 05/09 – (5 eventos) – QUARTO DIA

Local: SESI Casa Branca

8h30 à 12h30 – Oficina “Narrativas de Audiovisual com Humor”, com Alan Miranda

14h – Sessão ‘Além das Fronteiras’ III

– Rumpilezz: entre atabaques e All Stars, de Vanessa Aragão

– Na Volta Eu te Encontro, de Urânia Munzanzu

– Contragolpe, de Victor Uchôa

15h15 – Sessão Homenagem Antonio Pitanga II

– O Pagador de Promessas, de Anselmo Duarte

19h – Painel II ‘CineClube CBX’

20h – Sessão ‘Outros Centros’ II

– Néctar do Tempo, de Pedro Rodrigues (Santo Antônio de Jesus)

– Filho de Boi, de Haroldo Borges (Juazeiro)

● DIA 06/09 – (2 eventos) – QUINTO DIA

8h30 às 12h30 – Oficina “Direção de fotografia com captação de vídeo e edição mobile”, com Matheus Lima e Leonardo Motta

Local: Sesi Casa Branca

8h30 às 12h30 – Oficina “Produção para Iniciantes”, com Rubian Melo

Local: Sesi Rio Vermelho – Sala Multiuso

● DIA 08/09 – (4 eventos) – SEXTO DIA

Local: SESI Casa Branca

14h – Sessão ‘Baianinha’ III + Atividades Lúdico-pedagógicas (antes da sessão)

– Tá Sussu, de Dricca Silva

– O Filme de Carlinhos, de Henrique Filho

14h – Sessão ‘Além das Fronteiras’ IV

– Trampolim do Forte, de João Rodrigo Mattos (1h28′)

19h – Painel III ‘Quero Fazer Cinema, por Onde Começar?’, com Marcos Bau Carvalho (UFBA) e Heraldo de Deus

20h – Sessão ‘Outros Centros’ III + debate com realizadores

– Palavra, de DF Fiuza (20’) (Santa Inês)

– Rosa Tirana, de Rogério Sagui (71’) (Poções)

● DIA 09/09 – (2 eventos) – ENCERRAMENTO / SÉTIMO DIA

15h – Sessão Homenagem Antonio Pitanga III

– A Grande Feira, de Roberto Pires

Local: Sala Letieres Leite – SESI Casa Branca

20h – Encerramento com DJ Libre Ana

Local: Varanda SESI Rio Vermelho

Leia mais notícias no Alô Alô Bahia

Mais recentes

Imagem - Balé Folclórico da Bahia estreia turnê nacional no Rio nesta sexta

Balé Folclórico da Bahia estreia turnê nacional no Rio nesta sexta
Imagem - Espetáculo "Inferno" apresenta reflexões de uma diarista sobre o seu lugar na sociedade

Espetáculo "Inferno" apresenta reflexões de uma diarista sobre o seu lugar na sociedade
Imagem - Conheça as riquezas da culinária afro-brasileira que marca cultura da Bahia

Conheça as riquezas da culinária afro-brasileira que marca cultura da Bahia

MAIS LIDAS

Imagem - Homem é encontrado morto em praia na frente de hotel de luxo do Rio Vermelho
01

Homem é encontrado morto em praia na frente de hotel de luxo do Rio Vermelho

Imagem - Prefeitura divulga edital de concurso público com 140 vagas e salários de até R$ 9,9 mil
02

Prefeitura divulga edital de concurso público com 140 vagas e salários de até R$ 9,9 mil

Imagem - Inscrições para concurso da Sefaz com salários de até R$ 22,5 mil encerram nesta quarta (20)
03

Inscrições para concurso da Sefaz com salários de até R$ 22,5 mil encerram nesta quarta (20)

Imagem - Prefeitura abre concurso público com mais de 450 vagas e salários de até R$ 5 mil
04

Prefeitura abre concurso público com mais de 450 vagas e salários de até R$ 5 mil