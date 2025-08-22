De graça! Salvador recebe mostra de cinema baiano com sessões ao ar livre em tela de 8 metros

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Alô Alô Bahia
Publicado em 22 de agosto de 2025 às 08:51
Salvador será palco da 2ª edição do Cine SESI, projeto gratuito que ocupa os centros culturais do SESI Casa Branca e SESI Rio Vermelho com uma programação intensa de cinema, oficinas e atividades formativas. Neste ano, a mostra será entre os dias 2 e 9 de setembro e homenageará Antônio Pitanga, ícone do Cinema Novo e referência da cena cultural brasileira. O ator baiano participará da abertura oficial do evento.
A programação reúne 14 sessões de cinema abertas ao público, exibindo mais de 30 produções baianas entre curtas e longas-metragens, além de oficinas, debates com realizadores e performances de live cinema. Um dos grandes destaques será a experiência inédita de cinema ao ar livre, no Calçadão do SESI Rio Vermelho, com a exibição do filme A Bahia me Fez Assim, de Sérgio Machado, em telão de quase oito metros.
Com o tema “Cinema Baiano sem Fronteira”, a mostra aposta na diversidade de narrativas audiovisuais, desde produções do interior do estado até obras premiadas que circulam fora da Bahia. Sessões especiais foram criadas, como a “Baianinha”, voltada ao público infantil.
O evento projeta receber cerca de 1,2 mil espectadores. “Nesta segunda edição, reafirmamos o compromisso do SESI Cultura Bahia em levar o cinema para perto das pessoas, fazendo da tela um espelho da nossa própria história e também uma janela para o mundo“, conta a gerente de Cultura do SESI Bahia, Joana Fialho.
Encerrando a programação, no dia 9, será exibido o clássico A Grande Feira (1961), de Roberto Pires, com Pitanga no elenco. A noite de fechamento, no SESI Rio Vermelho, contará ainda com música e performances. Confira a programação completa:
CINE SESI – ANO 02
(A programação pode sofrer alterações)
● DIA 02/09 – (2 eventos) – PRIMEIRO DIA
Local: SESI Casa Branca
8h30 às 12h30 – Oficina de “Resenha em Cena: Oficina de Crítica Cinematográfica e Criação de Conteúdo para a Web”, com Ana do Carmo e Vilma Martins
19h – Abertura da mostra com o filme “Olhos de Cachoeira”, de Adler Kibe Paz. Presença de Antonio Pitanga. Apresentação de Live Cinema com as Vjs Ani Haze, Vic Zaconi e DJ Nate Monaco
● DIA 03/09 – (3 eventos) – SEGUNDO DIA
14h – Sessão ‘Baianinha’ + atividades lúdico-pedagógicas (antes dos filmes)
– Quando as Ondas do Mar Desligam, de Yasoda Nanda e Assagi Piá
– Tom Tamborim, de Maria Carolina e Igor Souza
– Quintal, de Mariana Netto e Carolina Albuquerque
Local: Sala Letieres Leite – SESI Casa Branca
15h15 – Sessão ‘Além das Fronteiras’ I + debate com realizadores
– Meu Pai e a Praia, de Marcos Alexandre
– Pangeia, de Michelle da Silva, Xavss, Leandro Cardoso e Klismann Schramm
– Sagrado compor, de Henrique Dantas
– Tigrezza, de Vinicius Elizário
Local: Sala Letieres Leite – SESI Casa Branca
A partir das 19h – Sessão ‘Além das Fronteiras’ II
– A Bahia me Fez Assim, de Sérgio Machado
– Live Cinema com Rafa Dias ‘RDD’ (ÀTTØØXXÁ) e VJ Flora
Local: Calçadão em frente ao Centro Cultural SESI Rio Vermelho
● DIA 04/09 – (4 eventos) – TERCEIRO DIA
Local: SESI Casa Branca
14h – Sessão ‘Baianinha’ II + atividades lúdico-pedagógicas (antes dos filmes)
– 5 Fitas, de Heraldo de Deus e Vilma Martins
– Vovó foi pro Céu, de Hilda Lopes Pontes e Klaus Hastenreiter
15h20 – Sessão ‘Outros Centros’ I + debate com realizadores
– Kaapora, o Chamado das Matas, de Olinda Tupinambá
– O Som das Redes, de Assagi Piá
– Notas de Tradição, de Michelle Menezes
– O Ovo, de Rayane Teles
19h – Painel I “Incentivos para o audiovisual baiano”, com Milena Anjos (Gestora Salcine) e Gabriel Amaral (Nordeste Lab)
20h – ‘Homenagem Antonio Pitanga I
– Pitanga, de Camila Pitanga e Beto Brant
● DIA 05/09 – (5 eventos) – QUARTO DIA
Local: SESI Casa Branca
8h30 à 12h30 – Oficina “Narrativas de Audiovisual com Humor”, com Alan Miranda
14h – Sessão ‘Além das Fronteiras’ III
– Rumpilezz: entre atabaques e All Stars, de Vanessa Aragão
– Na Volta Eu te Encontro, de Urânia Munzanzu
– Contragolpe, de Victor Uchôa
15h15 – Sessão Homenagem Antonio Pitanga II
– O Pagador de Promessas, de Anselmo Duarte
19h – Painel II ‘CineClube CBX’
20h – Sessão ‘Outros Centros’ II
– Néctar do Tempo, de Pedro Rodrigues (Santo Antônio de Jesus)
– Filho de Boi, de Haroldo Borges (Juazeiro)
● DIA 06/09 – (2 eventos) – QUINTO DIA
8h30 às 12h30 – Oficina “Direção de fotografia com captação de vídeo e edição mobile”, com Matheus Lima e Leonardo Motta
Local: Sesi Casa Branca
8h30 às 12h30 – Oficina “Produção para Iniciantes”, com Rubian Melo
Local: Sesi Rio Vermelho – Sala Multiuso
● DIA 08/09 – (4 eventos) – SEXTO DIA
Local: SESI Casa Branca
14h – Sessão ‘Baianinha’ III + Atividades Lúdico-pedagógicas (antes da sessão)
– Tá Sussu, de Dricca Silva
– O Filme de Carlinhos, de Henrique Filho
14h – Sessão ‘Além das Fronteiras’ IV
– Trampolim do Forte, de João Rodrigo Mattos (1h28′)
19h – Painel III ‘Quero Fazer Cinema, por Onde Começar?’, com Marcos Bau Carvalho (UFBA) e Heraldo de Deus
20h – Sessão ‘Outros Centros’ III + debate com realizadores
– Palavra, de DF Fiuza (20’) (Santa Inês)
– Rosa Tirana, de Rogério Sagui (71’) (Poções)
● DIA 09/09 – (2 eventos) – ENCERRAMENTO / SÉTIMO DIA
15h – Sessão Homenagem Antonio Pitanga III
– A Grande Feira, de Roberto Pires
Local: Sala Letieres Leite – SESI Casa Branca
20h – Encerramento com DJ Libre Ana
Local: Varanda SESI Rio Vermelho