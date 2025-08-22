Acesse sua conta
Executor do BDM: quem é o traficante que matou jovem em praia famosa da Bahia

Criminoso foi morto em confronto com policiais em Ilhéus

  Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 22 de agosto de 2025 às 10:18

Anderson da Costa dos Santos foi morto por PMs Crédito: Reprodução

A execução de João Pedro Mattos dos Santos, 21 anos, que foi alvo de tiros enquanto estava com a família na Praia dos Milionários, em Ilhéus, no sul da Bahia, foi só mais um homicídio para lista de Anderson da Costa dos Santos, 26. O traficante, que era o principal suspeito do crime, foi morto em confronto com a polícia na mesma cidade.

Nas redes sociais, Anderson, que integrava o Bonde do Maluco (BDM), adotava o vulgo de ‘Loló da Sul’ em uma conta onde publicava imagens em posse de armas de grosso calibre na companhia de outros traficantes. O armamento exibido por ele era usado em ataques a desafetos na região sul, segundo fonte policial consultada.

Executor do BDM

Anderson foi morto em confronto e arma foi apreendida por Reprodução

“Era um traficante de ‘frente’, que integrava os bondes em ataques contra rivais não só em Ilhéus, mas em outras áreas da região. Tanto é que já tinha mandado de prisão por homicídios qualificados em Ilhéus e em Santa Cruz Cabrália. Se trata de um indivíduo absolutamente perigoso”, explica a fonte, que pede anonimato.

Ainda de acordo com o entrevistado, Anderson representava um risco alto aos agentes de segurança da área. “As imagens que ele publicava com fuzis já mostram o quanto era um indivíduo perigoso. Não à toa morreu confrontando policiais nessa situação da quinta-feira. Era um homicida antigo aqui de Ilhéus”, completa ele.

Não há informações concretas, no entanto, do porquê de João Pedro ter virado alvo de um homicídio cometido por Anderson. Apesar do crime grave, o traficante não foi localizado em uma ação que investigava o caso. Na realidade, de acordo com a Polícia Militar da Bahia (PM), ele foi baleado em uma ação de patrulhamento comum.

“Os agentes realizavam patrulhamento na zona sul de Ilhéus, quando um indivíduo, ao ser abordado, resistiu à atuação policial efetuando disparos contra as guarnições. O homem foi ferido e foi socorrido ao Hospital Costa do Cacau, onde não resistiu. Com ele, foi apreendida uma pistola calibre 380, 13 munições e um celular”, diz em nota.

O material apreendido foi apresentado na 7ª Coordenadoria da Polícia do Interior (Coorpin) para as providências legais. Foi na Coordenadoria, inclusive, que se constatou que o indivíduo era suspeito do homicídio de João Pedro. A ação policial que acabou na morte de Anderson foi registrada na 1ª Delegacia de Ilhéus (DT).

