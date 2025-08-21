ILHÉUS

Suspeito de executar jovem em barraca de praia famosa da Bahia é morto pela polícia

João Pedro Mattos dos Santos foi morto no último domingo (17) por um integrante de facção

Elaine Sanoli

Publicado em 21 de agosto de 2025 às 22:17

Suspeito (esquerda) executou João Pedro Mattos dos Santos (direita) no último domingo (17) Crédito: Reprodução

Durante a realização da Operação Força Total, foi encontrado o homem suspeito de executar um jovem de 21 anos em uma barraca na Praia dos Milionários, em Ilhéus, no sul da Bahia. Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA), ele foi atingido durante uma troca de tiros com autoridade policiais e morreu, nesta quinta-feira (21).

Conforme indicado em nota pela secretaria, os integrantes de uma facção, que não foi nomeada pela pasta, atacaram os policiais com disparos de arma de fogo na região da Zona Sul de Ilhéus. Houve um confronto e o indivíduo apontado como autor da morte de João Pedro Mattos dos Santos acabou ferido. Ele chegou a ser socorrido para uma unidade de saúde local, mas não resistiu aos ferimentos.

Com o criminoso, as equipes da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (Ficco Bahia) e da Polícia Militar (Rondesp Sul) encontraram uma pistola calibre 380, carregador, munições e um celular.

O crime chocou que estava na Praia dos Milionários na tarde do último domingo (17). O local virou palco de correria e terror para turistas e moradores, por volta das 15h30, quando o homem chegou atirando na vítima. João Pedro estava na praia com a família, na Cabana Marinheiros Beach e foi surpreendido pelos disparos.

“Um homem chegou nesse local onde eles estavam e disparou contra ele, inclusive na direção da cabeça desse João. Logo depois, segundo testemunhas, ele fugiu correndo”, contou uma fonte policial ao CORREIO.