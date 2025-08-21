Acesse sua conta
Suspeito de matar vizinho após briga por causa de som alto em Itinga é preso

Homem também costumava xingar a vítima por ser gay e já havia proferido ameaças em outras ocasiões

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 21 de agosto de 2025 às 19:45

Edmilson de Jesus, 54 anos, foi morto em 20 de abril
Edmilson de Jesus, 54 anos, foi morto em 20 de abril Crédito: Reprodução

Foi preso nesta quinta-feira (21), um homem, de 40 anos, suspeito de matar a facadas o vizinho. O caso aconteceu no bairro de Itinga, em Lauro de Freitas, Região Metropolitana de Salvador (RMS), no dia 20 de abril, no Domingo de Páscoa. A vítima foi esfaqueada após uma discussão por causa do volume do som, na localidade de Jardim Pouso Alegre. Há indícios que o suspeito adotava conduta homofóbica com a vítima. 

A suspeito, identificado como Jaziel Oliveira Barbosa, conhecido como 'Toti', foi alvo de um mandado de prisão preventiva no bairro SIM, em Feira de Santana, Centro-Norte do estado. Ele é investigado pelo homicídio de Edmilson de Jesus, de 54 anos. 

Edmilson foi surpreendido pelo vizinho, que desferiu dois golpes de faca. Ele chegou a ser socorrido ao Hospital Menandro de Farias, não resistiu aos ferimentos.

As investigações apontaram que a motivação do crime foi um desentendimento por causa de som alto. O agressor também costumava fazer comentários pejorativos contra Edmilson por ele ser gay e já havia proferido ameaças em outras ocasiões.

“O motivo evidencia-se pelo comportamento discriminatório baseado em preconceito quanto à orientação sexual da vítima, conforme relatado pelas testemunhas que confirmaram histórico de ofensas e ameaças proferidas pelo denunciado contra Edmilson", confirma a denúncia do Ministério Público da Bahia (MP-BA) ao Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA).

Ele foi preso em ação do Grupo de Apoio Tático e Técnico à Investigação (GATTI/Sertão) da 1ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Feira de Santana), com apoio da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR/Feira de Santana). O suspeito realizou os exames legais e está a disposição da Justiça.

