CRIME

Suspeita de homofobia: homem é morto a facadas durante briga de vizinhos em Itinga

Caso foi registrado após uma discussão entre vítima e suspeito

Um homem identificado como Edmilson de Jesus, 54 anos, foi morto a facadas na localidade de Jardim Pouso Alegre, no bairro de Itinga, em Lauro de Freitas. De acordo com informações iniciais, o crime teria ocorrido nas proximidades da casa da vítima durante uma discussão com um vizinho, que é suspeito de homicídio. >