Chuva causa estragos no sul da Bahia; confira previsão do tempo

Mais de 140 cidades da Bahia estão com alertas laranja para chuvas intensas

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 6 de dezembro de 2025 às 16:29

Alagamentos foram registrados em Pau Brasil, no sul da Bahia
Alagamentos foram registrados em Pau Brasil, no sul da Bahia Crédito: Reprodução

Mais de 400 cidades baianas estão sob alerta para chuvas intensas, sendo 144 delas sob sinal laranja - mais grave - e 266 em alerta amarelo - mais brando. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). 

Diversas cidades registraram alagamentos, especialmente na região sul do estado. Caso de Pau Brasil, onde moradores relataram alagamentos, prejuízos materiais e dificuldades de locomoção em diversos pontos do município. Lá, o nível do rio Água Preta subiu aproximadamente seis metros. 

O Inmet alerta que as cidades sob alerta podem registrar chuvas entre 20 e 100 por dia. Também há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

Chuva de granizo causou estragos em Itambé

Telhado da casa no bairro Felipe Achy foi arrancado com a força dos ventos
Chuva em Itambé
Chuva em Itambé por Reprodução/ Blog Itambé Agora
Chuva em Itambé por Reprodução/ Blog Itambé Agora
Chuva em Itambé por Reprodução/ Blog Itambé Agora
Chuva em Itambé por Reprodução/ Blog Itambé Agora
Chuva em Itambé por Reprodução/ Blog Itambé Agora
Chuva em Itambé por Reprodução/ Blog Itambé Agora
Chuva em Itambé por Reprodução/ Blog Itambé Agora
1 de 9
Telhado da casa no bairro Felipe Achy foi arrancado com a força dos ventos por Reprodução/ Blog Itambé Agora

De acordo com o Climatempo, as chuvas são resultado da formação de uma zona de convergência do Atlântico Sul. Conhecido como ZCAS, o sistema se caracteriza pela formação de um corredor de umidade da Amazônia até a região Sudeste do Brasil, provocando tempestades em diversas partes do país, inclusive na Bahia. 

Para o domingo (7), a Bahia segue com pancadas moderadas a fortes e risco de temporais isolados. A lista completa de cidades sob alerta de chuvas pode ser conferida no site do Inmet. Salvador e o litoral norte da Bahia não estão em nível de atenção para chuvas. 

