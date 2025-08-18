Acesse sua conta
Jovem é executado a tiros em barraca de praia famosa da Bahia

Vítima foi identificada como João Pedro Mattos dos Santos

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 18 de agosto de 2025 às 09:34

Jovem foi surpreendido por suspeito Crédito: Reprodução

A Praia dos Milionários , em Ilhéus, no sul da Bahia, que já tinha registrado o sequestro e a morte de três mulheres, virou palco de correria e terror na tarde de domingo (17) para turistas e moradores que costumam frequentar o local. Isso porque um jovem identificado como João Pedro Mattos dos Santos, de 21 anos, que estava na praia com a família, foi executado a tiros por volta das 15h30.

De acordo com uma fonte policial consultada, João estava com familiares na Cabana Marinheiros Beach e foi surpreendido. “Um homem chegou nesse local onde eles estavam e disparou contra ele, inclusive na direção da cabeça desse João. Logo depois, segundo testemunhas, ele fugiu correndo”, conta o policial, que pede para não ter nome e nem cargo identificados.

Execução assustou banhistas na praia

Não foi apenas o suspeito que correu do local. Os banhistas que estavam nas cabanas e na praia como um todo saíram em disparada da areia e chegaram a cruza a BA-001, via que margeia a praia, para tentar se proteger dos tiros. Por conta da cena, houve pânico e muitos não retornaram para a areia.

A execução foi confirmada pela Polícia Militar da Bahia (PM-BA), que enviou nota explicando que agentes da 69ª Companhia Independente (CIPM) foram acionados para o caso, mas localizaram João já sem vida. Por isso, os policiais isolaram a área para o trabalho de Departamento de Polícia Técnica (DPT).

O caso foi registrado pela Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Ilhéus, mas a investigação deve ser encaminhada para o Núcleo de Homicídios de Ilhéus, que seguirá com as diligências para identificar o suspeito e a autoria do homicídio.

