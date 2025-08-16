Tiroteio entre PMs e 15 traficantes do CV acaba em morte e assusta o Nordeste de Amaralina

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Wendel de Novais
Publicado em 16 de agosto de 2025 às 11:17
Os moradores da Chapada do Rio Vermelho, no Nordeste de Amaralina, passaram por momentos de terror na noite de sexta-feira (15). Isso porque um intenso tiroteio foi registrado entre policiais militares e traficantes do Comando Vermelho (CV), facção que tem o domínio do tráfico de drogas nos bairros da região.
Nas redes sociais, moradores compartilharam áudios com até dois minutos de duração em que só se ouvia as rajadas dos tiros. O confronto foi confirmado pela Polícia Militar da Bahia (PM), que estava no local através de agentes da Rondesp Atlântico e da 40ª Companhia Independente (CIPM). Segundo a corporação, 15 traficantes da facção estavam na rua.
PM foi acionada para o caso
“Mlitares da 40ª visualizaram um grupo de homens armados que, ao perceber a presença policial, efetuou disparos de arma de fogo contra os agentes enquanto fugiam. Houve o revide. Com a chegada do apoio da Rondesp, durante a varredura, um dos suspeitos foi visto em fuga nas proximidades e, ao notar a aproximação da PM, disparou”, diz em nota.
Ainda de acordo com a PM, o suspeito foi encontrado ferido com o fim do tiroteio e acabou socorrido pelos policiais para uma unidade de saúde, mas não resistiu. Com ele, foram apreendidos uma submetralhadora calibre 40, 59 pinos de cocaína e 30 porções de maconha.Todo material apreendido foi apresentado à Polícia Civil da Bahia (PC).
O caso foi registrado na Delegacia de Homicídios Múltiplos, que vai investigar a morte por intervenção de agente de segurança pública. A Polícia Militar apresentou na unidade policial uma submetralhadora e porções de drogas. Guias para perícia e necropsia foram expedidas.