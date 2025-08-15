Motoboy é morto com tiro na nuca enquanto esperava cliente na Bahia

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Wendel de Novais
Publicado em 15 de agosto de 2025 às 07:38
Um motoboy identificado como José Marcos Menezes dos Santos, de 54 anos, foi baleado e morto durante o serviço em Feira de Santana, na Bahia. O caso foi registrado na manhã de quinta-feira (14), quando a vítima aguardava um cliente na Rua Chaguazes e acabou sendo atingida durante uma troca de tiros no local.
Ao g1, o delegado Fabrício Linardi afirmou que o motociclista acabou baleado no meio de uma operação policial em que agentes e criminosos trocaram tiros. Ainda segundo informações do delegado, José Marcos foi baleado na nuca enquanto PMs perseguiam suspeitos nas imediações da área onde ele aguardava para fazer uma corrida.
PM foi acionada para o caso
Procurada, a Polícia Militar da Bahia (PM-BA) não mencionou a operação, mas confirmou a morte. “Uma guarnição da 66ªCIPM foi acionada para verificar uma ocorrência de disparo de arma de fogo na Rua Chaguazes, bairro Conceição. No local, um homem foi encontrado ao solo, ferido e sem sinais vitais”, escreveu em nota.
De acordo com a corporação, ao perceber que o motoboy estava morto, PMs acionaram o Departamento de Polícia Técnica (DPT), que fez a perícia e remoção do corpo. A Polícia Civil foi procurada, mas não retornou sobre o caso até a publicação desta matéria. Além de motoboy, a vítima trabalhava como frentista.