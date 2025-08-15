Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Motoboy é morto com tiro na nuca enquanto esperava cliente na Bahia

Caso foi registrado na manhã de quinta-feira (14)

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 15 de agosto de 2025 às 07:38

Motociclista foi morto com tiro na nuca Crédito: Reprodução

Um motoboy identificado como José Marcos Menezes dos Santos, de 54 anos, foi baleado e morto durante o serviço em Feira de Santana, na Bahia. O caso foi registrado na manhã de quinta-feira (14), quando a vítima aguardava um cliente na Rua Chaguazes e acabou sendo atingida durante uma troca de tiros no local.

Ao g1, o delegado Fabrício Linardi afirmou que o motociclista acabou baleado no meio de uma operação policial em que agentes e criminosos trocaram tiros. Ainda segundo informações do delegado, José Marcos foi baleado na nuca enquanto PMs perseguiam suspeitos nas imediações da área onde ele aguardava para fazer uma corrida.

PM foi acionada para o caso

Polícia Militar em ação por Arisson Marinho/CORREIO
Polícia Militar em ação por Divulgação / Ascom PM
Polícia Militar em ação por Divulgação
Polícia Militar em ação por Divulgação / Ascom PM
Polícia Militar em ação por Divulgação
Movimentação de policiais militares no bairro por Reprodução/ TV Bahia
Polícia Militar por Divulgação
Operação do Gaeco e Polícia Militar por Divulgação/MP-BA
Polícias técnica e militar estiveram no local onde corpo foi encontrado no Barbalho por Arisson Marinho/CORREIO
Polícia Militar por Alberto Maraux
Viaturas da PM por Divulgação
PM envio uma viatura para o fim de linha de Lauro de Freitas por Divulgação/Polícia Militar da Bahia
Viatura da Polícia Militar por Tânia Rêgo/Agência Brasil
Viatura da Polícia Militar foi acionada por Reprodução | PM-BA
Viatura da Polícia Militar por Arisson Marinho/CORREIO
Novas viaturas e policiais por Arisson Marinho/CORREIO
PMs foram presos em 2022 por Alberto Maraux/SSP
SSP, FICCO Bahia, PM, PC e PF deflagram operação Circuito Fechado contra facções por Divulgação SSP-BA
Santo Amaro: após cheia de rio, PM reforça patrulhamento para evitar saques e arrombamentos por Divulgação/PM
Plantações foram localizadas pela 45ª CIPM por Divulgação/45ª CIPM
Caso envolve a 18° CIPM, de Periperi por Reprodução / Redes sociais
Policial Militar por Vitor Barreto/SSP
1 de 22
Polícia Militar em ação por Arisson Marinho/CORREIO

Procurada, a Polícia Militar da Bahia (PM-BA) não mencionou a operação, mas confirmou a morte. “Uma guarnição da 66ªCIPM foi acionada para verificar uma ocorrência de disparo de arma de fogo na Rua Chaguazes, bairro Conceição. No local, um homem foi encontrado ao solo, ferido e sem sinais vitais”, escreveu em nota.

De acordo com a corporação, ao perceber que o motoboy estava morto, PMs acionaram o Departamento de Polícia Técnica (DPT), que fez a perícia e remoção do corpo. A Polícia Civil foi procurada, mas não retornou sobre o caso até a publicação desta matéria. Além de motoboy, a vítima trabalhava como frentista.

Leia mais

Imagem - Idosos são vítimas de duplo homicídio dentro de casa na Bahia

Idosos são vítimas de duplo homicídio dentro de casa na Bahia

Imagem - Núcleo financeiro de facção do extremo-sul da Bahia é alvo de operação

Núcleo financeiro de facção do extremo-sul da Bahia é alvo de operação

Imagem - Idoso matou o próprio filho com facada na Bahia após ser agredido: ‘Foi chutado’

Idoso matou o próprio filho com facada na Bahia após ser agredido: ‘Foi chutado’

Mais recentes

Imagem - Homem é morto a tiros em praça da Bahia uma semana após execução de comerciante

Homem é morto a tiros em praça da Bahia uma semana após execução de comerciante
Imagem - Vai chover? Confira previsão do tempo para o final de semana em Salvador

Vai chover? Confira previsão do tempo para o final de semana em Salvador
Imagem - Empresa alimentícia é alvo de denúncia por comercializar produtos com insetos e mau odor

Empresa alimentícia é alvo de denúncia por comercializar produtos com insetos e mau odor

MAIS LIDAS

Imagem - Concursos para Tribunais de Contas com nível médio têm salários de até R$ 39.753,22
01

Concursos para Tribunais de Contas com nível médio têm salários de até R$ 39.753,22

Imagem - Empresa de energia anuncia concurso com 150 vagas para eletricista com salário de até R$ 4.331,91
02

Empresa de energia anuncia concurso com 150 vagas para eletricista com salário de até R$ 4.331,91

Imagem - Prefeitura abre concurso com mais de 30 vagas e salários de até R$ 12.000,00
03

Prefeitura abre concurso com mais de 30 vagas e salários de até R$ 12.000,00

Imagem - Salário de R$ 10 mil e jornada de 6 horas: banco abre inscrições para concurso
04

Salário de R$ 10 mil e jornada de 6 horas: banco abre inscrições para concurso