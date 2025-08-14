Acesse sua conta
Idosos são vítimas de duplo homicídio dentro de casa na Bahia

Caso foi registrado no sudoeste do estado

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 14 de agosto de 2025 às 09:25

Irmãos foram encontrados mortos dentro de casa Crédito: Reprodução

Um crime bárbaro chocou moradores do povoado de Tabua de Baixo, na zona rural de Caturama, no sudoeste da Bahia. Na manhã de terça-feira (12), dois irmãos identificados como Cydney Matos Soares, 70 anos, e Francisco Matos Soares, 84, foram encontrados mortos dentro de casa com sinais de violência.

Quem encontrou os dois foi uma funcionária da casa, que viu Cydney caído no chão da casa e se assustou com a quantidade de sangue no chão. Ao procurara por Franscisco, ela percebeu que ele também estava morto dentro do seu quarto. Assim que percebeu a situação, a funcionária acionou a polícia da região.

Procurada, a Polícia Militar da Bahia (PM-BA) confirmou a morte dos idosos, além de destacar que agentes da 4ª Companhia Independente (CIPM) foram até a casa das vítimas e constataram o duplo homicídio. Por isso, o local foi isolado para atuação do Departamento de Polícia Técnica (DPT).

O caso vai ser investigado pela Polícia Civil da Bahia (PC), mas a instituição não respondeu sobre o crime até o fechamento desta matéria. O espaço segue aberto.

