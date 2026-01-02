GRANA EXTRA

Lotofácil: 22 apostas da Bahia são premiadas; confira os valores

Concurso foi sorteado nesta quinta-feira (1º)

Elaine Sanoli

Publicado em 2 de janeiro de 2026 às 14:25

Lotofácil Crédito: Shutterstock

Ao menos 22 apostas feitas na Bahia foram vencedoras do concurso nº 3576 da Lotofácil, realizado pela Caixa Econômica Federal. Os sortudos baianos, no entanto, acertaram apenas 14 das 15 dezenas sorteadas. O prêmio principal, de R$ 1,8 milhão, foi sorteado na manhã desta quinta-feira (1º).

Os bilhetes são de 15 municípios diferentes e todos são apostas simples, isto é, não são bolão. Elas faturam prêmios entre R$1.447,82 e R$2.895,64, que totalizaram R$ 33.299,86.

Os números sorteados foram: 01-02-03-05-07-08-10-13-16-18-19-21-22-23-25. O próximo sorteio da Lotofácil acontece nesta sexta-feira (2), com prêmio estimado em R$ 1,8 milhão.

Como jogar?

Para apostar no Lotofácil, o jogador deve marcar entre 15 e 20 números, dos 25 disponíveis na cartela. Levam o prêmio os bilhetes que acertarem 11, 12, 13, 14 ou 15 números. "Pode ainda deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos através da Teimosinha", explica a Caixa Econômica Federal.

A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,50.

Como sacar os prêmios da loteria?

É possível receber o prêmio em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. De acordo com informações do banco, caso o prêmio bruto seja superior a R$ 2.259,20, o pagamento pode ser realizado somente nas agências da Caixa, mediante apresentação de comprovante de identidade original com CPF e recibo de aposta original e premiado.

Valores iguais ou acima de R$ 10 mil são pagos no prazo mínimo de dois dia úteis a partir de apresentação na agência da Caixa.

Para apostas feitas no Portal Loterias Caixa ou no aplicativo Loterias Caixa, os prêmios de valor líquido de até R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20) poderão ser recebidos em qualquer casa lotérica ou agência do banco ou, ainda, por transferência ao Mercado Pago