Giuliana Mancini
Publicado em 2 de janeiro de 2026 às 13:20
Encontrada morta em um hotel de luxo na Califórnia, Victoria Jones foi presa três vezes no ano passado, nos meses de abril, maio e junho. Ela é filha do ator Tommy Lee Jones e foi localizada já sem vida dentro do Fairmont San Francisco na madrugada de quinta-feira (1º).
De acordo com o New York Post, a primeira vez que Victoria foi detida em 2025 aconteceu no condado de Napa, por obstrução de um agente da paz, por estar sob a influência de substância controlada e por posse de substância narcótica controlada.
Victoria Jones, filha de Tommy Lee Jones
No mês seguinte, ela foi presa no condado de Santa Cruz e, em junho, detida por violência doméstica e abuso contra idosos em Napa, sendo posteriormente liberada sob pagamento de fiança. Conforme os registros do tribunal, ela se declarou inocente em ambos os casos no Condado de Napa.
Segundo o Daily Mail, Victoria foi encontrada desacordada no corredor do hotel Fairmont San Francisco, um dos mais antigos e conhecidos da cidade. Um hóspede viu a filha de Tommy Lee Jones caída no chão do 14º andar do prédio e avisou funcionários do hotel, acreditando que ela estivesse apenas inconsciente em razão do consumo de álcool.
O Corpo de Bombeiros da cidade informou que equipes foram chamadas por volta das 2h52 (7h52, no horário de Brasília) para atender uma emergência médica. A equipe tentou realizar procedimentos de reanimação cardiopulmonar enquanto uma ambulância era acionada, mas os paramédicos constataram o óbito ainda no local.
Após a confirmação da morte, o caso foi encaminhado ao Departamento de Polícia da cidade e ao Instituto Médico Legal de San Francisco para investigação. A Polícia de São Francisco informou que foi acionada por volta das 3h14 da manhã de quinta-feira (1º). De acordo com os agentes, não havia sinais de violência ou indícios que apontem para a ocorrência de um crime.
Ainda de acordo com o Daily Mail, nenhum apetrecho para uso de drogas foi encontrado, e as autoridades também descartaram, até o momento, a hipótese de suicídio. A causa da morte será definida após exames conduzidos pelo Instituto Médico Legal.