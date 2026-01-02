LUTO

Encontrada morta em hotel de luxo aos 34 anos, filha de Tommy Lee Jones foi presa três vezes em 2025

Victoria Jones foi detida em abril, maio e junho do ano passado

Giuliana Mancini

Publicado em 2 de janeiro de 2026 às 13:20

Victoria Jones, filha de Tommy Lee Jones, foi encontrada morta em hotel Crédito: YouTube/Festival de Cannes

Encontrada morta em um hotel de luxo na Califórnia, Victoria Jones foi presa três vezes no ano passado, nos meses de abril, maio e junho. Ela é filha do ator Tommy Lee Jones e foi localizada já sem vida dentro do Fairmont San Francisco na madrugada de quinta-feira (1º).

De acordo com o New York Post, a primeira vez que Victoria foi detida em 2025 aconteceu no condado de Napa, por obstrução de um agente da paz, por estar sob a influência de substância controlada e por posse de substância narcótica controlada.

No mês seguinte, ela foi presa no condado de Santa Cruz e, em junho, detida por violência doméstica e abuso contra idosos em Napa, sendo posteriormente liberada sob pagamento de fiança. Conforme os registros do tribunal, ela se declarou inocente em ambos os casos no Condado de Napa.

Segundo o Daily Mail, Victoria foi encontrada desacordada no corredor do hotel Fairmont San Francisco, um dos mais antigos e conhecidos da cidade. Um hóspede viu a filha de Tommy Lee Jones caída no chão do 14º andar do prédio e avisou funcionários do hotel, acreditando que ela estivesse apenas inconsciente em razão do consumo de álcool.

O Corpo de Bombeiros da cidade informou que equipes foram chamadas por volta das 2h52 (7h52, no horário de Brasília) para atender uma emergência médica. A equipe tentou realizar procedimentos de reanimação cardiopulmonar enquanto uma ambulância era acionada, mas os paramédicos constataram o óbito ainda no local.

Após a confirmação da morte, o caso foi encaminhado ao Departamento de Polícia da cidade e ao Instituto Médico Legal de San Francisco para investigação. A Polícia de São Francisco informou que foi acionada por volta das 3h14 da manhã de quinta-feira (1º). De acordo com os agentes, não havia sinais de violência ou indícios que apontem para a ocorrência de um crime.