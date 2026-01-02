Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Encontrada morta em hotel de luxo aos 34 anos, filha de Tommy Lee Jones foi presa três vezes em 2025

Victoria Jones foi detida em abril, maio e junho do ano passado

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 2 de janeiro de 2026 às 13:20

Victoria Jones, filha de Tommy Lee Jones, foi encontrada morta em hotel
Victoria Jones, filha de Tommy Lee Jones, foi encontrada morta em hotel Crédito: YouTube/Festival de Cannes

Encontrada morta em um hotel de luxo na Califórnia, Victoria Jones foi presa três vezes no ano passado, nos meses de abril, maio e junho. Ela é filha do ator Tommy Lee Jones e foi localizada já sem vida dentro do Fairmont San Francisco na madrugada de quinta-feira (1º). 

De acordo com o New York Post, a primeira vez que Victoria foi detida em 2025 aconteceu no condado de Napa, por obstrução de um agente da paz, por estar sob a influência de substância controlada e por posse de substância narcótica controlada.

Victoria Jones, filha de Tommy Lee Jones

Victoria Jones, filha de Tommy Lee Jones, foi encontrada morta em hotel por YouTube/Festival de Cannes
Victoria Jones ao lado do pai, Tommy Lee Jones, no tapete vermelho do Festival de Cannes 2014 por YouTube/Festival de Cannes
Victoria Jones ao lado do pai, Tommy Lee Jones, no tapete vermelho do Festival de Cannes 2014 por YouTube/Festival de Cannes
Will Smith e Tommy Lee Jones em 'MIB: Homens de Preto' por Divulgação
Tommy Lee Jones e Will Smith em 'MIB: Homens de Preto' por Divulgação
Victoria Jones fez uma breve participação em "MIB - Homens de Preto II" por Columbia Pictures/Divulgação
1 de 6
Victoria Jones, filha de Tommy Lee Jones, foi encontrada morta em hotel por YouTube/Festival de Cannes

No mês seguinte, ela foi presa no condado de Santa Cruz e, em junho, detida por violência doméstica e abuso contra idosos em Napa, sendo posteriormente liberada sob pagamento de fiança. Conforme os registros do tribunal, ela se declarou inocente em ambos os casos no Condado de Napa.

Segundo o Daily Mail, Victoria foi encontrada desacordada no corredor do hotel Fairmont San Francisco, um dos mais antigos e conhecidos da cidade. Um hóspede viu a filha de Tommy Lee Jones caída no chão do 14º andar do prédio e avisou funcionários do hotel, acreditando que ela estivesse apenas inconsciente em razão do consumo de álcool.

O Corpo de Bombeiros da cidade informou que equipes foram chamadas por volta das 2h52 (7h52, no horário de Brasília) para atender uma emergência médica. A equipe tentou realizar procedimentos de reanimação cardiopulmonar enquanto uma ambulância era acionada, mas os paramédicos constataram o óbito ainda no local.

Após a confirmação da morte, o caso foi encaminhado ao Departamento de Polícia da cidade e ao Instituto Médico Legal de San Francisco para investigação. A Polícia de São Francisco informou que foi acionada por volta das 3h14 da manhã de quinta-feira (1º). De acordo com os agentes, não havia sinais de violência ou indícios que apontem para a ocorrência de um crime.

Ainda de acordo com o Daily Mail, nenhum apetrecho para uso de drogas foi encontrado, e as autoridades também descartaram, até o momento, a hipótese de suicídio. A causa da morte será definida após exames conduzidos pelo Instituto Médico Legal.

Leia mais

Imagem - Will Smith é acusado de assédio sexual; saiba detalhes do processo, que fala em invasão de quarto, demissão e medicamento para HIV

Will Smith é acusado de assédio sexual; saiba detalhes do processo, que fala em invasão de quarto, demissão e medicamento para HIV

Imagem - Quem é João Vitor Silva, ator de 'O Agente Secreto' visto aos beijos com Iza no Réveillon

Quem é João Vitor Silva, ator de 'O Agente Secreto' visto aos beijos com Iza no Réveillon

Imagem - Filha do ator Tommy Lee Jones é encontrada morta em hotel de luxo aos 34 anos

Filha do ator Tommy Lee Jones é encontrada morta em hotel de luxo aos 34 anos

Tags:

Prisão Famosos Morta Califórnia Victoria Jones Tommy lee Jones

Mais recentes

Imagem - Os Peixes dominam o Baralho Cigano deste sábado (3 de janeiro): movimento, trocas e prosperidade em fluxo

Os Peixes dominam o Baralho Cigano deste sábado (3 de janeiro): movimento, trocas e prosperidade em fluxo
Imagem - Anjo da Guarda deste sábado (3 de janeiro) anuncia mudanças intensas e poderosas na vida amorosa de 4 signos

Anjo da Guarda deste sábado (3 de janeiro) anuncia mudanças intensas e poderosas na vida amorosa de 4 signos
Imagem - Wagner Moura brilha em capa internacional e entra no radar do Oscar 2026

Wagner Moura brilha em capa internacional e entra no radar do Oscar 2026

MAIS LIDAS

Imagem - Encontrada morta em hotel de luxo aos 34 anos, filha de Tommy Lee Jones foi presa três vezes em 2025
01

Encontrada morta em hotel de luxo aos 34 anos, filha de Tommy Lee Jones foi presa três vezes em 2025

Imagem - Lotofácil: 22 apostas da Bahia são premiadas; confira os valores
02

Lotofácil: 22 apostas da Bahia são premiadas; confira os valores

Imagem - Saiba quanto Bolsonaro ganhou na Mega da Virada enquanto está preso
03

Saiba quanto Bolsonaro ganhou na Mega da Virada enquanto está preso

Imagem - A sorte escolheu: estes 2 signos entram em um poderoso ano em 2026
04

A sorte escolheu: estes 2 signos entram em um poderoso ano em 2026