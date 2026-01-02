FAMOSOS

Will Smith é acusado de assédio sexual; saiba detalhes do processo, que fala em invasão de quarto, demissão e medicamento para HIV

Violinista profissional entrou com ação contra o ator

Giuliana Mancini

Publicado em 2 de janeiro de 2026 às 10:30

Will Smith Crédito: Shutterstock/Reprodução

Will Smith, de 57 anos, está sendo processado por assédio sexual, demissão indevida e retaliação. O violinista profissional Brian King Joseph entrou com uma ação na última terça-feira (30), em Los Angeles, nos Estados Unidos, contra o ator e sua empresa Treyball Studios Management, Inc.

Brian acusa Will de "comportamento predatório". Segundo a queixa, o artista teria “preparado e condicionado deliberadamente” Joseph para uma suposta "futura exploração sexual". As informações são da revista Variety, que teve acesso ao documento do processo.

De acordo com o veículo, o violinista foi contratado para se apresentar em um show em San Diego em novembro de 2024. Logo depois, foi convidado para participar da turnê mundial "Based on a True Story: 2025" e tocar no próximo álbum de Will.

O processo fala em uma "série traumática de acontecimentos" durante a turnê. De acordo com a denúncia, à medida em que os dois se aproximavam, Smith teria declarado: "você e eu temos uma conexão tão especial, que não tenho com mais ninguém".

Brian, que já havia participado do programa "America’s Got Talent", disse que integrou a primeira parte da turnê de Smith e, em março de 2025, toda a banda e membros da equipe ficaram em um hotel para um show em Las Vegas.

Joseph afirma que alguém entrou "ilegalmente" em seu quarto, sem sinais de arrombamento, e deixou lenços umedecidos, uma garrafa de cerveja, um frasco de medicamento para HIV com o nome de outra pessoa e outros itens. Também havia um bilhete que dizia: "Brian, volto no máximo às 17h30, só nós dois (coração desenhado), Stone F". O músico afirmou que o recado era um aviso de que "um indivíduo desconhecido retornaria em breve ao seu quarto para praticar atos sexuais".

Ele apontou a série de objetos como "ameaça sexual de violência". Após o ocorrido, o violinista acionou a segurança do hotel, a equipe de gerenciamento de Will Smith e a polícia. Poucos dias depois, segundo o processo, um membro da equipe de gestão "envergonhou" Brian e o demitiu, sugerindo que ele teria inventado tudo.