Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Loira vista com Zé Felipe no Réveillon é nordestina, ex de humorista e tem duas filhas; saiba mais sobre Gessica Muniz

Modelo e dentista foi fotografada ao lado do cantor

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 2 de janeiro de 2026 às 08:20

Gessica Muniz e Zé Felipe
Gessica Muniz e Zé Felipe Crédito: Reprodução/Instagram

O Réveillon de Zé Felipe deu o que falar nas redes sociais. Recém-solteiro após o fim do relacionamento com Ana Castela, o cantor passou a virada do ano em Pipa, no Rio Grande do Norte, e surgiu feliz em uma foto ao lado de amigos de longa data, como o inseparável João Victor. Mas um detalhe que não passou despercebido pelos fãs: a mão do artista na cintura de uma loira. Trata-se de Gessica Muniz, de 29 anos.

Ela é dentista, modelo e influenciadora de Patos, na Paraíba. Foi casada com o humorista Lucas Veloso, com quem tem uma filha de 3 anos. Após a separação, Gessica viveu um novo relacionamento e teve mais uma filha, que atualmente tem de pouco mais de 1 ano. Após o registro com Zé Felipe, algumas pessoas comentaram que ela seria casada, mas a loira tratou de desmentir a informação, de forma sutil. Ela curtiu um comentário que diz o seguinte: "Nossa, gata!! Só pra deixar claro que a mamis é SOLTEIRÍSSIMA, viu, gente?".

Gessica Muniz

Gessica Muniz entre Zé Felipe e João Victor por Reprodução/Instagram
Gessica Muniz por Reprodução/Instagram
Gessica Muniz por Reprodução/Instagram
Gessica Muniz por Reprodução/Instagram
Gessica Muniz por Reprodução/Instagram
Gessica Muniz por Reprodução/Instagram
Gessica Muniz por Reprodução/Instagram
Gessica Muniz entre Zé Felipe e João Victor por Reprodução/Instagram
Gessica Muniz por Reprodução/Instagram
Gessica Muniz e Lucas Veloso por Reprodução/Instagram
Gessica Muniz curtiu comentário dizendo que está solteira por Reprodução/Instagram
Gessica Muniz por Reprodução/Instagram
Gessica Muniz por Reprodução/Instagram
Gessica Muniz por Reprodução/Instagram
Gessica Muniz por Reprodução/Instagram
Gessica Muniz por Reprodução/Instagram
Gessica Muniz por Reprodução/Instagram
Gessica Muniz por Reprodução/Instagram
Gessica Muniz por Reprodução/Instagram
Gessica Muniz por Reprodução/Instagram
Gessica Muniz por Reprodução/Instagram
1 de 21
Gessica Muniz entre Zé Felipe e João Victor por Reprodução/Instagram

Gessica possui dois perfis no Instagram, um em que é seguida por 229 mil pessoas e outro, um daily, fechado e pago. Na rede social, ela costuma compartilhar seu dia a dia e rotina de bem-estar, assim como conteúdos de moda e seu lado como dentista no consultório.

Zé Felipe está solteiro há menos de uma semana. Ele anunciou o fim do seu namoro com Ana Castela na última segunda-feira (29). Vale lembrar que, poucos dias antes, os artistas uniram suas famílias para celebrar o Natal juntos.

Zé Felipe no Instagram

Zé Felipe no Instagram por Reprodução/Instagram
Zé Felipe no Instagram por Reprodução/Instagram
Zé Felipe por Reprodução/Instagram
Zé Felipe e Ana Castela por Reprodução/Instagram
Zé Felipe e Ana Castela por Reprodução/Instagram
Zé Felipe e Ana Castela por Reprodução/Instagram
Zé Felipe e Ana Castela por Reprodução/Instagram
Zé Felipe e Ana Castela por Reprodução/Instagram
Zé Felipe fala sobre sexualidade de Ana Castela por Reprodução/Instagram
Zé Felipe e Ana Castela por Reprodução/Instagram
1 de 10
Zé Felipe no Instagram por Reprodução/Instagram

Leia mais

Imagem - Filha do ator Tommy Lee Jones é encontrada morta em hotel de luxo aos 34 anos

Filha do ator Tommy Lee Jones é encontrada morta em hotel de luxo aos 34 anos

Imagem - Separados? Post de Tata Estaniecki no Réveillon levanta suspeitas e movimenta a web

Separados? Post de Tata Estaniecki no Réveillon levanta suspeitas e movimenta a web

Imagem - Novo romance? Flagras de Iza com ator global no Réveillon levantam suspeitas de affair

Novo romance? Flagras de Iza com ator global no Réveillon levantam suspeitas de affair

Tags:

zé Felipe Famoso Famosos Relacionamento Gessica Muniz

Mais recentes

Imagem - A sorte escolheu: estes 2 signos entram em um poderoso ano em 2026

A sorte escolheu: estes 2 signos entram em um poderoso ano em 2026
Imagem - Como o seu corpo reage se você tomar uma colher de azeite em jejum todos os dias

Como o seu corpo reage se você tomar uma colher de azeite em jejum todos os dias
Imagem - Will Smith é acusado de assédio sexual; saiba detalhes do processo, que fala em invasão de quarto, demissão e medicamento para HIV

Will Smith é acusado de assédio sexual; saiba detalhes do processo, que fala em invasão de quarto, demissão e medicamento para HIV

MAIS LIDAS

Imagem - Mega da Virada: aposta de apenas R$ 6 está entre vencedores de prêmio de R$ 181 milhões
01

Mega da Virada: aposta de apenas R$ 6 está entre vencedores de prêmio de R$ 181 milhões

Imagem - Duas cidades baianas estão entre as dez do país com mais apostas vencedoras da Mega da Virada
02

Duas cidades baianas estão entre as dez do país com mais apostas vencedoras da Mega da Virada

Imagem - Concurso 3576: confira o resultado da Lotofácil de hoje (1° de janeiro de 2026)
03

Concurso 3576: confira o resultado da Lotofácil de hoje (1° de janeiro de 2026)

Imagem - Mega da Virada 2025: aposta de “apenas” R$ 504 leva prêmio de R$ 181 milhões
04

Mega da Virada 2025: aposta de “apenas” R$ 504 leva prêmio de R$ 181 milhões