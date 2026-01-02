CONHEÇA

Loira vista com Zé Felipe no Réveillon é nordestina, ex de humorista e tem duas filhas; saiba mais sobre Gessica Muniz

Modelo e dentista foi fotografada ao lado do cantor

Giuliana Mancini

Publicado em 2 de janeiro de 2026 às 08:20

Gessica Muniz e Zé Felipe Crédito: Reprodução/Instagram

O Réveillon de Zé Felipe deu o que falar nas redes sociais. Recém-solteiro após o fim do relacionamento com Ana Castela, o cantor passou a virada do ano em Pipa, no Rio Grande do Norte, e surgiu feliz em uma foto ao lado de amigos de longa data, como o inseparável João Victor. Mas um detalhe que não passou despercebido pelos fãs: a mão do artista na cintura de uma loira. Trata-se de Gessica Muniz, de 29 anos.

Ela é dentista, modelo e influenciadora de Patos, na Paraíba. Foi casada com o humorista Lucas Veloso, com quem tem uma filha de 3 anos. Após a separação, Gessica viveu um novo relacionamento e teve mais uma filha, que atualmente tem de pouco mais de 1 ano. Após o registro com Zé Felipe, algumas pessoas comentaram que ela seria casada, mas a loira tratou de desmentir a informação, de forma sutil. Ela curtiu um comentário que diz o seguinte: "Nossa, gata!! Só pra deixar claro que a mamis é SOLTEIRÍSSIMA, viu, gente?".

Gessica possui dois perfis no Instagram, um em que é seguida por 229 mil pessoas e outro, um daily, fechado e pago. Na rede social, ela costuma compartilhar seu dia a dia e rotina de bem-estar, assim como conteúdos de moda e seu lado como dentista no consultório.

Zé Felipe está solteiro há menos de uma semana. Ele anunciou o fim do seu namoro com Ana Castela na última segunda-feira (29). Vale lembrar que, poucos dias antes, os artistas uniram suas famílias para celebrar o Natal juntos.