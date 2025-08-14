POLÍCIA

Núcleo financeiro de facção do extremo-sul da Bahia é alvo de operação

Ação foi deflagrada na manhã desta quinta-feira (14)

Wendel de Novais

Publicado em 14 de agosto de 2025 às 08:17

Facção atua em Porto Seguro Crédito: Reprodução

Mais uma facção virou alvo de operação em Porto Seguro, no extremo-sul da Bahia, na manhã desta quinta-feira (14). Depois do Comando Vermelho (CV), agora o Mercado Povo Atitude (MPA), grupo criminoso local, está na mira de agentes de segurança que cumprem mandados de prisão e busca e apreensão em locais ligados ao MPA.

O foco da ação é no núcleo financeiro da organização criminosa, com a intenção de desmantelar a estrutura que custeia as ações do grupo. Por isso, apesar de ser coordenada pela Polícia Civil da Bahia (PC), a operação tem apoio da Polícia Militar, da Força Tarefa da Polícia Federal em Porto Seguro e da Força Nacional.

A Mercado Povo Atitude é uma facção centralizada em Porto Seguro, que tenta exercer o seu domínio no extremo-sul. O grupo criminoso nasceu e se desenvolveu em bairros populares do município. O nome da organização criminosa, inclusive, faz referência a uma localidade de Porto Seguro que era considerada o ‘coração’ da MPA.

A facção tem ligação com o Primeiro Comando da Capital (PCC) e, até por isso, se coloca com rival do CV no extremo-sul. André Márcio de Jesus, traficante conhecido como ‘Buiú’, é apontado como a principal liderança do grupo e já integrou o Baralho do Crime da Segurança Pública (SSP-BA), lista dos criminosos mais procurados do estado.