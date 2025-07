CARAÍVA

Três homens são presos e dois ficam feridos em operação da polícia no Extremo Sul da Bahia

Oito mandados de busca e apreensão foram cumpridos na Operação Vértice Zero

Dois fuzis foram apreendidos durante a ‘Operação Vértice Zero’, no distrito de Caraíva, no Extremo Sul do estado, na manhã desta quarta-feira (23). Oito mandados de busca e apreensão foram cumpridos em residências de criminosos envolvidos com homicídios, tráfico de drogas, domínio e ocupação de terras indígenas. >