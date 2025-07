CRIME

Policial da reserva reage a assalto e é baleado em Feira de Santana

Dois suspeitos tentavam assaltar loja de celulares

PMs atenderam a ocorrência no local e prenderam um dos assaltantes. O outro suspeito fugiu, mas foi encontrado logo depois nas proximidades do estabelecimento. Com a dupla, foram apreendidos um revólver calibre 38, celulares e uma moto.>