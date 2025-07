FEMINICÍDIO

Homem entra em festa e mata ex-companheira com facada dois meses após separação

Suspeito não aceitava o fim do relacionamento

Wendel de Novais

Publicado em 23 de julho de 2025 às 11:18

Um homem identificado como Dagmar Souza Lima, 54 anos, invadiu uma festa para matar a ex-companheira dois meses após a separação. A vítima, Maria Gerlene Barbosa de França, 51, estava com uma amiga comemorando em um bar quando ele entrou no local e exigiu que ela deixasse a festa na zona leste de São Paulo, no domingo (20). >

Segundo a amiga da vitima, Dagmar foi insistente e ameaçou Maria antes de perceber que ela não sairia do local. Depois da negativa, o feminicida pegou uma faca e desferiu um golpe no peito da vítima, que não teve chance de defesa. Logo após o golpe, Dagmar fugiu e ainda é procurado pela polícia por conta do crime. >

Os dois moraram juntos por cerca de três anos e estavam separados há dois meses, mas o autor do crime não aceitava o fim do relacionamento de nenhuma forma e perseguia Maria. Além do primeiro golpe, o criminoso tentou acertar a mulher novamente, mas foi impedido por uma pessoa que estava na festa. >

Maria trabalhava vendendo marmitas na cozinha de casa, com a ajuda de uma amiga. A vítima foi levada ao Hospital Estadual de Sapopemba, mas não resistiu aos ferimentos. Segundo o boletim de ocorrência, o homem já tinha sido condenado anteriormente por tentativa de homicídio por motivo fútil. >