PADRASTO CONFESSOU CRIME

Mãe de jovem que morreu após comer bolinho envenenado é investigada

Lucas da Silva do Santos morreu neste domingo (20), depois de passar dez dias internado

A mãe de Lucas da Silva Santos, jovem de 19 anos, que morreu após comer bolinhos de mandioca envenenados entrou na mira da Polícia Civil. Ela será investigada após o padrasto do jovem, Ademilson Ferreira dos Santos, confessar o crime. >

A Secretaria da Segurança Pública (SSP) aponta que a mulher comprou o chumbinho que foi colocado no bolinho a pedido do padrasto, mas não há provas de que ela sabia da intenção de Ademilson. Ele foi preso temporariamente e deve responder por homicídio.>

Lucas morreu no domingo (20), após dez dias internado no Hospital de Urgência de São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo. O jovem foi sepultado nesta terça-feira (22).>