29 DE MARÇO

Suspeito de tráfico é morto pela PM 20 dias após deixar prisão em Salvador

Homem morreu com um comparsa

Um suspeito de tráfico de drogas identificado como André Guilherme Mendes Lima e um comparsa não identificado foram mortos em um tiroteio com policiais na tarde de terça-feira (22), em Cajazeiras, nas imediações da Avenida 29 de março, em Salvador. A morte de André, conhecido como Beethoven, aconteceu 20 dias depois dele deixar a prisão na capital em meio a uma investigação por tráfico de drogas. >

Isso porque, no dia 30 de junho, por volta das 17h40min, na Rua Encontro da Natureza, em Cajazeiras VI, ele foi detido com maconha, 374 pinos de cocaína e R$ 4.447,00 em dinheiro. No dia 2 de julho, após o Ministério Público (MP) pedir o relaxamento da prisão alegando extorsão e flagrante forjado, Beethoven teve a liberdade provisória concedida pela Justiça, que impôs restrições ao investigado. >