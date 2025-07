CRIME

Execução por tráfico no meio do comércio assusta consumidores em Feira de Santana

Vítima foi identificada como João Ricardo Pinto dos Santos

Wendel de Novais

Publicado em 23 de julho de 2025 às 09:00

João Ricardo foi morto no centro de Feira de Santana Crédito: Reprodução

Crimes por tráfico de drogas tiram a paz de quem vive em Feira de Santana até na hora de fazer compras no comércio. Isso porque um homem identificado João Ricardo Pinto dos Santos, 35 anos, foi assassinado a tiros em frente a um supermercado no centro da cidade na tarde de segunda-feira (21). >

De acordo com policiais, João atuava no tráfico de drogas e teria sido vítima de um jovem que o surpreendeu no local do crime, atirando em sua cabeça sem dar qualquer tipo de chance de defesa. Em seguida, o jovem, que não foi localizado, fugiu na direção de uma avenida movimentada na cidade. >

Procurada, além de confirmar o crime, a Polícia Civil da Bahia (PC) informou que João foi encontrado em posse de drogas no momento da perícia. Segundo a instituição, agentes localizaram trouxinhas de maconha e crack e R$ 140 em espécie no bolso, o que colocou o tráfico de drogas como possível motivação do crime. >

As marcas de disparos encontradas na cabeça de João indicam que o suspeito utilizou um revólver calibre .38 no crime. O alvo já tinha sido alvo de uma tentativa de homicídio no ano de 2022 e tinha passagem por tráfico de drogas, sendo preso em flagrante em janeiro do mesmo ano. >

O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios de Feira de Santana. A Polícia Civil informou que vai seguir com as diligências para tentar identificar e localizar o autor dos disparos. >