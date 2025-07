APREENSÃO

Homem é preso após revelar 'laboratório' de drogas em Feira de Santana

Suspeito foi abordado em carro com "cheiro forte de maconha" na BA-504, segundo a Polícia Rodoviária Estadual (PRE)

Segundo a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o suspeito foi abordado em um carro com “forte odor de maconha” na BA-504. No veículo, haviam porções da droga. Ele foi “questionado” pelos agentes e, então, revelou o local do laboratório para a produção e refino de entorpecentes.>