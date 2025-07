TRÁFICO INTERNACIONAL

Líder de esquema que colocava etiquetas com identificação de passageiros em malas com drogas é preso

Duas passageiras de Goiânia chegaram a ficar presas por 38 dias após terem etiquetas de bagagem colocada em mala com cocaína

À época, a Polícia Federal desarticulou toda a organização, desde os seus membros de menor hierarquia e quase a totalidade dos líderes do grupo, com exceção de um, até então não identificado. De acordo com informações da PF, os últimos seis meses foram dedicados a localizar o paradeiro deste último integrante, alvo do mandado de prisão na manhã dedesta terça-feira.>