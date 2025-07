VEJA

Catamarã bate em barco e deixa passageiros à deriva após sair de Morro de São Paulo

Helicóptero do Graer é utilizado no resgate

Maysa Polcri

Publicado em 22 de julho de 2025 às 14:13

Passageiros ficaram à deriva Crédito: Divulgação/Graer

Um acidente entre um catamarã e um barco de pesca foi registrado no início da tarde desta terça-feira (22) nas imediações de Cacha Pregos, na Ilha de Itaparica, na Baía de Todos-os-Santos. Os passageiros precisaram ser resgatados por botes. Um helicóptero do Grupamento Aéreo da Polícia Militar da Bahia (Graer) é utilizado na ocorrência. Ainda não há informações sobre o número de feridos.>

O catamarã saía de Morro de São Paulo e tinha como destino a capital. Outras embarcações foram enviadas para prestar socorro aos passageiros que ficaram à deriva em alto-mar. Informações preliminares indicam que o barco de pesca estava parado em alto mar quando o catamarã colidiu, a cerca de 10 quilômetros de distância da costa da Ilha. >

A Marinha do Brasil informou, através do Comando do 2º Distrito Naval (Com2ºDN), que acionou Centro de Coordenação do Serviço de Busca e Salvamento Marítimo do Leste para prestar assistência às embarcações envolvidas e conduzir as ações de busca e resgate. Haviam 96 passageiros e quatro tripulantes no catamarã e duas pessoas no barco de pesca. >

Imagens registradas pelo Graer mostram que passageiros precisaram utilizar coletes salva-vidas e se juntar em uma parte mais alta do catamarã para evitar caírem no mar. Ao menos seis botes são utilizados no resgate. Ao menos cinco ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram deslocadas para o Terminal Náutico de Salvador para prestar socorro aos passageiros que chegam à capital. >

"A guarnição acionou a Capitania dos Portos e solicitou o apoio de outras embarcações para auxiliar nas ações de resgate e transporte dos envolvidos", disse a Polícia Militar, em nota. Uma ala do Hopsital Geral do Estado (HGE) foi reservada para receber os feridos.>

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Salvador informou que " o serviço segueacompanhando a ocorrência e permanece a postos para qualquer necessidade de atendimento pré-hospitalar". >

Resgate

A Marinha do Brasil acionou o Centro de Coordenação do Serviço de Busca e Salvamento Marítimo do Leste (SALVAMAR Leste) e determinou o imediato deslocamento de lanchas e equipes da Capitania dos Portos da Bahia para o resgate dos passageiros. Também foi ativado o Plano de Auxílio Mútuo, que mobiliza embarcações navegando nas imediações para colaborar com os esforços de socorro. Os rebocadores “Piatã” e “Pituba”, que operavam próximos ao local, foram deslocados para o local do acidente.>