BATIDA

Veja as imagens do acidente entre catamarã e barco na Baía de Todos-os-Santos

Passageiros ficaram à deriva enquanto aguardavam resgate

Passageiros precisaram se agrupar na parte mais alta do catamarã, enquanto outros foram direcionados aos botes que auxiliam no resgate. O Centro de Coordenação do Serviço de Busca e Salvamento Marítimo do Leste foi acionado, pela Marinha do Brasil, para prestar assistência às embarcações envolvidas e conduzir as ações de busca e resgate. >