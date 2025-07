AÇÃO CONJUNTA

Polícia Civil e PRF recuperam carga avaliada em R$ 600 mil no interior baiano

Mercadoria, composta por aparelhos de ar-condicionado, tinha como destino a Paraíba; motorista foi rendido e amarrado com fios de celular

A mercadoria, roubada horas antes no município de Poções, foi localizada em um terreno baldio no bairro Boa Vista, em Vitória da Conquista. >

Segundo relato do motorista, ele trafegava pela BR-116, no trajeto Cajamar (SP) / Conde (PB), quando, por volta das 5h40, foi abordado no trecho urbano de Poções. Um caminhão-baú forçou uma ultrapassagem, obrigando-o a parar no acostamento. Logo depois, um veículo parou ao lado e dois homens encapuzados desceram, armados, ordenando que ele destravasse a porta.>