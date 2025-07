SERVIÇO

OAB oferece atendimento jurídico gratuito em Salvador; saiba como funciona

Auxílio será ofertado nesta quarta (23) e quinta-feira (24)

O Circuito Mulheres Negras em Movimento, em parceria com a Ordem dos Advogados do Brasil - Seção Bahia (OAB/BA), realiza um plantão de assessoria jurídica gratuita exclusivo para mulheres negras. A consultoria é oferecida nesta quarta (23) e quinta-feira (24), na sede da OAB, na Piedade, das 9h às 12h e das 14h às 17h. Os atendimentos acontecem por ordem de chegada. >

A ação é promovida pela Secretaria de Cultura e Turismo de Salvador (Secult), em parceria com a OAB-BA, dentro da programação do Salvador Capital Afro, e integra o Circuito Mulheres Negras em Movimento, como parte do calendário da IV Edição do Julho das Mulheres Negras Latino-Americanas e Caribenhas da OAB Bahia.>