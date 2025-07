MUTIRÃO DE SAÚDE

HAM abre 200 vagas gratuitas para atender pacientes com suspeita de câncer

Atendimento requer agendamento

Esther Morais

Publicado em 22 de julho de 2025 às 07:59

HAM abre 200 vagas de atendimento gratuitas em Salvador Crédito: Divulgação

O Hospital Aristides Maltez (HAM) vai realizar um mutirão de 200 vagas para pacientes com suspeita de câncer de cabeça e pescoço. A ação acontece no próximo sábado (25) e requer agendamento pelo número (71) 3357-8531. >

A iniciativa terá uma equipe formada por médicos especialistas e fonoaudiólogos para realizar consultas e exames desde 7h. As pessoas com a doença confirmada serão matriculadas para iniciar o tratamento.>

O câncer de cabeça e pescoço inclui diversos tipos de tumores malignos que se desenvolvem em áreas como boca, garganta (faringe e laringe), nariz, seios paranasais, tireoide e glândulas salivares. A doença não costuma apresentar sintomas na fase inicial, mas os pacientes costumam apresentar, ao longo da evolução, feridas na boca que não cicatrizam, manchas brancas ou avermelhadas na boca, nódulos no pescoço, rouquidão persistente, dor de garganta, dificuldade para engolir ou respirar, dor de ouvido e sangramento nasal sem causa aparente. >

O coordenador do setor de cabeça e pescoço do HAM, Lucas Silva, ressalta que o tratamento precoce aumenta as chances de cura. "E é justamente por esse motivo que a sociedade médica vem dando cada vez mais relevância às campanhas de conscientização. Não é exagero dizer que a detecção precoce do câncer de cabeça e pescoço podem salvar a vida do paciente. Isso porque, quanto mais cedo a doença for descoberta, mais fácil fica conter o seu avanço", afirma. >

As estatísticas do Instituto Nacional do Câncer mostram que quando o diagnóstico é feito precocemente e o tratamento iniciado rapidamente o prognóstico é em média de 80% de sobrevida.>