CULTURA

Gratuito para escolas: espetáculo infantojuvenil faz temporada no Recôncavo

Peça 'Saudades, João' está no Cine Theatro Cachoeirano, entre os dias 24 e 26 de julho

Elaine Sanoli

Publicado em 21 de julho de 2025 às 22:42

Saudades, João Crédito: Divulgação/Musse Fotos

Indicado ao Prêmio Braskem de Teatro 2023 e assistido por mais de 11 mil pessoas de todo o Brasil, o espetáculo 'Saudades, João' chega ao Recôncavo Baiano para uma temporada emocionante no Cine Theatro Cachoeirano, entre os dias 24 e 26 de julho. A peça, que é um sucesso de público e crítica, realiza uma série de seis apresentações, incluindo três sessões gratuitas para escolas da rede pública, com a presença de intérpretes de libras na sessão das 19h no dia 26.>

O texto é assinado pelo ator e dramaturgo Ruan Passos, natural de São Félix, cidade vizinha à que sedia a temporada. Para o autor, o momento tem sabor de retorno e celebração."É uma felicidade poder apresentar o espetáculo no Recôncavo, no mesmo solo em que fui criado, e contar essa história para crianças do interior baiano, como eu já fui um dia", expressa.>

Bruna Rocha é interprete do Assum Preto e canta as músicas do espetáculo Natural de Cachoeira, ela destaca a felicidade de apresentar o espetáculo para amigos. "Foi nessas terras que cresci e é sempre uma felicidade voltar e fazer arte. Ainda mais em um lugar que a arte é tão pulsante", celebra.>

Com uma linguagem lúdica e envolvente, 'Saudades, João' narra a história de um menino em luto pela perda do avô, transportado para um mundo fictício onde a cultura nordestina foi proibida por um mago tirano. Lá, João encontra novos amigos e, ao lutar contra a opressão, aprende a lidar com a saudade, reencontrando também sua própria força.>

A montagem, que traz no elenco Beatriz Conceição, Camila Souza, Elen Rodrigues, Fau Mascarenhas, Igor Andrade, Jorge Cortes, Juliette Nascimento, Leonardo Lacerda e Thiago Vasconcelos, é uma verdadeira homenagem à cultura popular nordestina, com destaque para as referências aos festejos juninos e o afeto familiar.>