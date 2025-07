ESTELIONATO

Cinco são presos por golpes em venda de joias e roupas de marca na Bahia

Casal suspeito mantinha um “call center” em um apartamento de alto padrão em Feira de Santana

Cinco pessoas foram presas, na manhã desta segunda-feira (21), em Feira de Santana, durante a Operação Tio Patinhas, que desarticulou uma organização criminosa especializada em aplicar golpes pela internet em diversos estados brasileiros. O grupo era liderado por um casal, preso em flagrante enquanto mantinha um “call center” em um apartamento de alto padrão no bairro Kalilândia, usado como escritório do esquema, que movimentava grande volume financeiro, segundo a polícia. >

De acordo com as investigações, os criminosos anunciavam, em uma rede social, produtos como relógios, joias, roupas e perfumes de marcas famosas. O foco principal eram vendas no atacado para lojistas e microempreendedores. Após o pagamento, as vítimas eram bloqueadas e nunca recebiam as mercadorias.>