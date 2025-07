SALVADOR

'Carro aquático' não tem autorização para ofertar passeios, diz Capitania dos Portos

Licença permite apenas atividades esportivas e recreativas

Nos últimos dias, viralizaram nas redes sociais imagens e vídeos de um carro esportivo navegando pelas águas da praia da Ribeira , em Salvador. O veículo realiza passeios na região da Cidade Baixa, incluindo a praia da Ribeira e Ponta de Humaitá, sob o aluguel no valor de R$ 150 por pessoa, com duração de 15 minutos. Mas, segundo a Capitania dos Portos da Bahia (CPBA), o veículo não possui autorização para a comercialização de passeios turísticos. >

Embora não haja uma autorização ativa para as atividade comerciais, a CPBA indica que o "carro aquático" já passou por fiscalizações, mas não há qualquer irregularidade ou pendências quanto à documentação do veículo, habilitação do condutor ou condições de navegabilidade.>

A Capitania explica que o 'carro aquático', na verdade, é um jet boat, classificação dada a lanchas com propulsão por jato d’água, ejetado pela parte traseira da embarcação. "No caso em questão, o casco foi adaptado com estruturas externas que conferem o aspecto visual de um automóvel, sem, no entanto, alterar as características de navegabilidade e propulsão previstas para esse tipo de embarcação", acrescenta. >