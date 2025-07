"KARRARI"

Empresário transforma Ford Ka em "Ferrari" de R$ 190 mil; veja como ficou

Carro tem tudo que remete à escuderia italianas, ícone das pistas

Um empresário realizou o sonho de ter uma Ferrari, mas de outro jeito. Inspirado na marca italiana, Daniel dos Santos, dono de uma loja de envelopamento em São Paulo, fez modificações em um Ford Ka para criar uma “Karrari”. O carro tem tudo que remete ao ícone das pistas : bancos de couro, rodas aro 17 e até a pintura vermelha. Para driblar as exigências licenciatórias da fabricante, o escudo emblemático do cavalo foi trocado por um jumento dando risada. >

Ele comprou o carro em um leilão em 2020 pela bagatela de R$ 16 mil. De lá pra cá, adicionou customizações como volante de fibra importado da China, painel digital, centrais multimídia, teto solar panorâmico e até portas do tipo tesoura, daquelas que abrem para cima e são famosas nos carros Lamborghini. Ao Autoesporte, ele disse que as alterações que fez no veículo já fazem ele valer cerca de R$ 190 mil.>

Apesar de ter trocado também as peças do conjunto mecânico, e adicionado suspensão a ar, partida por botão, a potência do motor segue a mesma da versão original, lançada em 2009: motor 1.0 com 72 cv de potência. "A ideia é transformar um carro feio em um carro bonito", disse Daniel ao Autoesporte.>