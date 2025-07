AUTOS

Ainda compraria um sedã? Audi lança novo A5 no país; conheça o carro

Veja também qual a versão do Mustang que está chegando ao mercado nacional

Antônio Meira Jr.

Publicado em 20 de julho de 2025 às 11:00

A Audi está atualizando todo o seu portfólio e o A5 chega para ocupar o espaço do A4 Crédito: Divulgação

Enquanto os novos Q5 e Q3 não chegam - o primeiro previsto para outubro e o segundo para março -, a Audi trouxe ao Brasil o novo A5, sedã que assume o lugar do consagrado A4. A novidade chega em versão única: 2.0 TFSI Performance S edition quattro, com preço sugerido de R$ 379.990. >

Sob o capô, o motor entrega 272 cv e 40,8 kgfm de torque, trabalhando em conjunto com um câmbio automático de sete marchas e o sistema de tração integral quattro, uma referência no segmento. >

Totalmente redesenhado, o A5 está maior que seu antecessor: são 4,83 metros de comprimento, 1,41 m de altura, 2,89 m de entre-eixos e 1,86 m de largura (sem os retrovisores). Os principais ganhos estão no comprimento, com acréscimo de 7,2 cm, e na distância entre os eixos, agora 7 cm maior. O porta-malas leva 417 litros.>

A tela com quase 75 cm se destaca na cabine Crédito: Divulgação

EQUIPAMENTOS DO NOVO A5>

Sofisticado, esse Audi tem quase 75 cm de tela: o quadro de instrumentos configurável tem 11,9 polegadas e é integrado à central multimídia com 14,5 polegadas. >

Para completar, o ar-condicionado tem três zonas independentes, o sistema de som é de alta fidelidade com 10 alto-falantes e 180 w de potência, os bancos dianteiros são esportivos e o teto panorâmico de vidro tem transparência selecionável em seis níveis de intensidade. >

Há ainda um bom pacote de equipamentos de auxílio à condução, desde o monitoramento de objetos nos pontos cegos até frenagem autônoma de emergência.>

O sedã é arrojado e conta com tração integral Crédito: Divulgação

TRÊS RIVAIS DO A5 NO BRASIL>

O A5 já pode ser encomendado, mas as entregas começam em setembro. Entre os seus rivais estão o BMW Série 3 (R$ 346.950), Lexus ES (R$ 360.990) e o Mercedes-Benz Classe C (R$ 384.900). Os preços se referem a opção mais acessível de cada um, sendo que o Lexus é oferecido em versão única. >

Um detalhe interessante: no novo Audi, a tampa traseira se abre junto com o vidro, como num hatch. Isso revela que o modelo é, na verdade, um notchback, tipo de carroceria que mistura o visual de um sedã com a funcionalidade de um porta-malas com abertura ampla.>

A FORÇA DO MUSTANG NO BRASIL>

Depois que estreou oficialmente no Brasil, em 2018, o Mustang tem resultados expressivos e continua sendo um objeto de desejo. >

Em sete anos, mais de 4 mil unidades foram comercializadas no país e a Ford está inovando sempre na oferta do icônico modelo. Já ofereceu séries especiais como a Black Shadow e Mach 1 e, desde o ano passado, a nova geração está disponível no país. >

Nos últimos meses, trouxe um lote com 200 unidades equipadas com câmbio manual e a partir de agosto irá vender uma configuração mais potente, a Dark Horse.>

A dianteira da versão Dark Horse é diferente da GT Performance Crédito: Divulgação

MAIS DE 500 CV DE POTÊNCIA>

Além do motor V8 de 5 litros aspirado mais potente da história (excluindo a linha Shelby), ele é equipado com câmbio automático de dez marchas e vários componentes desenvolvidos para as pistas. No Brasil, o motor Coyote deverá entregar 507 cv de potência, 15 cv a mais que o GT Performance. >

O estilo da configuração Dark Horse é marcado por elementos escurecidos nos faróis e na grade, pelas entradas de ar no capô, aerofólio traseiro e detalhes aerodinâmicos aprimorados em túnel de vento. >

Outro detalhe interessante: essa versão ostenta o primeiro logo do Mustang em que o cavalo é visto de frente, com as narinas abertas, como um alazão de corrida, replicando as duas entradas de ar no capô. O preço será revelado no final da primeira quinzena de março, mas deve ficar abaixo de R$ 700 mil.>

A logo da traseira e das laterais remete ao primeiro Mustang Crédito: Divulgação

TOYOTA YARIS CROSS EM OUTUBRO>

Alguns fabricantes são mais discretos e ponderados em seus anúncios, é o caso da Toyota. Em março do ano passado, o fabricante confirmou que iria investir R$ 11,5 bilhões e que um dos frutos desse aporte seria um veículo híbrido flex. >

Só agora a companhia confirmou seu nome: Yaris Cross. A produção será feita em Sorocaba, no interior de São Paulo, e o SUV chegará às concessionárias em outubro.>

O novo SUV da Toyota vai disputar com Chevrolet Tracker, Hyundai Creta e VW T-Cross Crédito: Divulgação

COMO É O NOVO SUV DA TOYOTA>

O Yaris Cross tem 4,31 metros de comprimento, 1,77 m de largura, 1,61 m de altura e uma distância entre eixos de 2,62 m. Na Europa e no Chile, onde já é comercializado, o veículo utiliza um motor 1.5 litro a combustão associado a um propulsor elétrico. >

Esse conjunto entrega 130 cv de potência combinada e 18,8 kgfm de torque. Naturalmente, esses números deverão ser maiores quando o veículo utilizar etanol. >

A expectativa é que esse motor seja mais eficiente que o 1.8 litro que atende Corolla e Corolla Cross e ultrapasse os 20 km/l em trânsito urbano. O câmbio da configuração híbrida é do tipo transeixo, o mesmo de Corolla e Corolla Cross híbridos. Deverá custar entre R$ 140 mil e R$ 190 mil>

O Yaris Cross vai marcar a estreia da Toyota na categoria dos SUVs compactos Crédito: Divulgação

CONTROLES VIA SMARTPHONE>

Outro ponto interessante é que o Yaris Cross será conectado, como já acontece com outros modelos da Toyota e com futuros rivais, como Chevrolet Tracker, Honda HR-V e Hyundai Creta. >

Esses automóveis contam com um chip e isso viabiliza que, por meio de um aplicativo para smartphone, o cliente tenha acesso remoto a diversas funções. >

Entre outras possibilidades, está a consulta da autonomia e a partida remota, que permite a climatização da cabine. Esses veículos também podem ser rastreados, o que amplia a segurança.>