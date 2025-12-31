AUTOS

Nissan faz ajustes e transforma o antigo Kicks em um SUV de entrada, o Kait

Rival de modelos como Fiat Pulse, Renault Kardian e Volkswagen Tera, custa a partir de R$ 117.990

Antônio Meira Jr.

Publicado em 31 de dezembro de 2025 às 09:00

Produzido no Rio de Janeiro, o Kait tem como base a primeira geração do Kicks Crédito: Divulgação

A estratégia da Nissan com o lançamento da segunda geração do Kicks não foi assertiva. O veículo ficou mais caro que o esperado, levando em conta o conjunto motriz e os equipamentos oferecidos. O mercado reagiu mal ao novo veículo e, logo após a chegada às concessionárias, já era oferecido com descontos por meio de bônus.

No entanto, a primeira geração do Kicks - que ganhou o sufixo Play - continuou em linha e com boa aceitação. Oferecido desde 2016 no país, a trajetória do modelo mais vendido da marca chega ao fim com a estreia do Kait. Apesar do novo nome, esse modelo utiliza a mesma base e mecânica do pioneiro. O que o fabricante japonês fez foi alterar o visual frontal, traseiro e atualizar o painel.

Inclusive, os preços do Kait são similares ao do Kicks Play, partindo de R$ 117.990 na versão Active. Além dela, estão disponíveis a Sense Plus (R$ 139.590), a Advance Plus (R$ 149.890) e a Exclusive (R$ 152.990). Todas possuem seis airbags e rodas de 17 polegadas, com o nível de componentes aumentando de acordo com a versão. Na configuração topo de linha estão concentrados os equipamentos de auxílio à condução, desde a câmera 360 graus até o alerta de ponto cego.

O Kait tem porte quase idêntico ao do Kicks Play: tem 4,30 metros de comprimento, 1,76 m de largura, 1,59 m de altura e 2,62 m de distância entre-eixos. O porta-malas acomoda 432 litros e é o maior da categoria. Supera o do Renault Kardian (410 litros), do Fiat Pulse (370 litros) e do Volkswagen Tera (350 litros).

O conjunto motriz é único e foi herdado do Kicks Play: motor 1.6 litro aspirado e câmbio automático estilo CVT. O propulsor flex entrega 110 cv de potência com etanol e 113 cv com gasolina, sempre aos 5.600 rpm. O torque máximo, obtido aos 4 mil giros, é de 15,2 kgfm com etanol e 14,9 kgfm com gasolina. Consolidado, esse motor tem bom rendimento com gasolina, faz 11,3 km/l em trânsito urbano e 13,7 km/l em rodovias.

O Nissan Kait é o segundo SUV anunciado como parte do investimento de R$ 2,8 bilhões para o Brasil – o primeiro foi a segunda geração do Kicks. Esse montante permitiu a transformação do Complexo Industrial de Resende (RJ), que recebeu novos equipamentos, novos postos de trabalho e robôs, além de adotar vários novos processos de manufatura.

Com problemas globais de rentabilidade, a Nissan está focada na reestruturação e precisa resolver problemas em diversos níveis. Regionalmente, precisa mudar a filosofia de comercialização dos seus produtos para oferecer melhores condições aos seus clientes. Em Salvador e na região metropolitana, por exemplo, apenas um grupo controla todas as lojas. Não há concorrência, como acontece com suas conterrâneas Honda e Toyota, isso para ficar apenas em uma disputa "doméstica".

XTRAIL NO ANO QUE VEM

Como publiquei na última semana, a Nissan confirmou a estreia de um novo SUV em seu portfólio nacional, o X-Trail - também conhecido como Rogue em alguns mercados. Posicionado acima da segunda geração do Kicks, o veículo terá a missão de disputar com Jeep Compass, Toyota Corolla Cross, Volkswagen Taos e o recém-lançado Renault Boreal.