Pelo mesmo preço, Ford Territory ganha nova frente e mais tecnologia

Antônio Meira Jr.

Publicado em 13 de julho de 2025 às 11:00

SUV mais vendido da Ford no mercado nacional, o Territory teve a dianteira renovada e o preço mantido Crédito: Divulgação

Mais refinado

Desde o lançamento da nova geração, há quase dois anos, o Territory decolou nas vendas. Rapidamente, a Ford aproveitou para fazer novos ajustes no SUV, com mudanças visuais na dianteira, melhorias internas e inclusão de tecnologias. >

No exterior, os faróis em formato de “L” seguem a nova identidade visual da marca, já presente em modelos como as picapes Maverick e F-150. A grade frontal é inédita e ficou mais larga do que a anterior. Para completar, os para-choques dianteiro e traseiro foram modificados e as rodas de liga leve de 19 polegadas são novas. >

Por dentro, os bancos foram redesenhados e ganharam apliques em um tom bege alaranjado. A Ford manteve o aquecimento e ventilação para os bancos dianteiros. >

Entre os equipamentos de auxílio à condução, foi incorporado um assistente de permanência em faixa de rolamento com centralização. Com isso, o Territory agora tem alerta de colisão frontal, frenagem autônoma de emergência, monitoramento de pontos cegos e alerta de tráfego cruzado dianteiro e traseiro. O preço foi mantido: R$ 215 mil.>

Ampla e sofisticada, a cabine teve atualização de cores e materiais Crédito: Divulgação

MOTOR ATUALIZADO>

A engenharia fez adequações no motor 1.5 litro turbo para atender às normas do Proconve L8, novo programa de emissões de poluentes. De qualquer forma, a potência e torque foram mantidos em 169 cv e 25,5 kgfm, respectivamente. >

Esse propulsor, que utiliza apenas gasolina, é associado a um câmbio automático de sete velocidades e dupla embreagem. Com os ajustes, as médias de consumo aferidas pelo Inmetro agora são de 8,8 km/l na cidade e 11,2 km/l na estrada.>

O bagageiro tem abertura elétrica e capacidade para 448 litros Crédito: Divulgação

MOTOS: MAIS DE UM MILHÃO >

Foram produzidas 1.000.749 motocicletas no Brasil no primeiro semestre deste ano. Esse volume é 15,3% superior ao registrado no mesmo período de 2024. >

De acordo com a Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares (Abraciclo), foi o melhor desempenho de produção de motos no primeiro semestre nos últimos 14 anos. >

Em junho, as marcas instaladas em Manaus fabricaram 154.113 motocicletas. Isso representa um crescimento de 45% em relação ao mesmo mês do ano passado e queda de 10,7% quando comparado a maio.>

MOTOS: VENDAS EM ALTA>

Os emplacamentos de motocicletas também fecharam o semestre em alta. Foram licenciadas 1.029.298 unidades, volume 10,33% maior que no primeiro semestre do ano passado. >

No entanto, junho apresentou queda de 7,24% na comparação com maio. Quando a confronto é feito com junho de 2024, houve crescimento de 8,14%. >

“O brasileiro tem apostado em motocicletas como um dos principais meios de mobilidade e veículo de trabalho no país”, analisa Arcelio Junior, presidente da Fenabrave, entidade que reúne os revendedores. “Com a alta nas taxas de juros, devemos notar um significativo aumento nas cotas de consórcio de motos”, afirma o executivo.>

MOTOS: SUPREMACIA DA HONDA>

A Honda continua dominando o mercado de duas rodas no país. O fabricante japonês emplacou 696.528 unidades no primeiro semestre, o que corresponde a 67,67% das vendas de janeiro a junho. >

A Yamaha (14,13%) ficou com a segunda posição e a Shineray (5,73%) em terceiro lugar.>

STELLANTIS INVESTE EM SEGURANÇA>

Em sua primeira visita oficial ao Brasil como CEO global da Stellantis, Antonio Filosa inaugurou, no Polo Automotivo de Betim (MG), uma nova estrutura do Safety Center dedicada a realizar testes de colisão em veículos híbridos e elétricos. >

A modernização do espaço representa um importante avanço tecnológico, ampliando a capacidade da empresa de desenvolver localmente soluções dedicadas à segurança veicular de seus veículos, independentemente do tipo de propulsão. >

De acordo com a Stellantis, esse é o mais moderno centro de testes de colisão do hemisfério sul, uma equipe especializada com mais de 50 engenheiros conduz rigorosos protocolos de avaliação. >

Os testes de colisão para veículos híbridos e elétricos seguem procedimentos similares aos aplicados em veículos a combustão, mas com foco em aspectos críticos relacionados às baterias e sistemas elétricos.>