BAÚ DO MARROM

O retorno dos jogos na Arena Fonte Nova despertou uma nostalgia com lembranças do xaréu e da Kombi do Reggae

Quem não é tão jovem vai lembrar com carinho dos bons momentos no antigo estádio

Osmar Marrom Martins

Publicado em 12 de julho de 2025 às 11:00

Estádio Octávio Mangabeira, carinhosamente conhecido como Fonte Nova, recebeu grandes jogos ao longo da história Crédito: Foto: Reprodução

Na última quarta-feira (9), depois de um mês de recesso devido a Copa do Mundo de Clubes da Fifa, disputada nos Estados Unidos, a torcida do Bahia pôde matar a saudade do time na Arena Fonte Nova, em jogo válido pela Copa do Nordeste. O adversário foi o Fortaleza. Um clássico nordestino, em jogo único, que valia a classificação para as quartas de finais do torneio. No fim, o tricolor baiano venceu por 2x1. >

Apesar do horário complicado, 21h30, cerca de 31 mil torcedores compareceram ao estádio. No Camarote do Shopping da Bahia, frequentadores habituais como o cantor Ricardo Chaves, acompanhado de seu filho Rafael, conversavam animadamente. Foi quando eu me aproximei e perguntei a Rafael se ele lembrava da velha Fonte Nova, principalmente da Kombi do Reggae. Ele era muito novo na época, mas ouvia falar sobre essa atração nos jogos do Bahia.>

De repente, bateu uma nostalgia comigo e Ricardo. Como era animada a Kombi do reggae. Ao chegar no estádio na parte de baixo em frente ao Dique, a kombi já estava fazendo o maior sucesso. Além da música, tinha o famoso churrasquinho que ninguém resistia. Era uma festa. Soube que a kombi continua na ativa, mas em outro ponto próximo ao estádio. Não tem mais aquele glamour dos anos 1980, 1990. Mas ainda resiste no coração do torcedor raiz.>

Mas, além da Kombi do Reggae, tinha o famoso xaréu. Para quem não sabe, faltando 10 minutos do segundo tempo para acabar a partida, os portões de saída do estádio eram abertos. Ai os torcedores que não tinham dinheiro para comprar o ingresso entravam para assistir de graça. O xaréu era um acontecimento.>

Na velha Fonte, catracas eram liberadas aos 35 minutos do 2º tempo; quem não tinha ingresso podia entrar Crédito: Márcio Costa e Silva/ Arquivo Correio

Tudo isso embalado pela Kombi do Reggae, que vendia cerveja ao som de ícones do ritmo jamaicano como Bob Marley, Jimmy Cliff entre outros. Aliás, foi nessa velha Fonte Nova que Gilberto e Jimmy Cliff fizeram um show histórico. Apesar de estar presente em todos os jogos, no entanto, a torcida do Bahia dominava o espaço.>

A Fonte Nova era uma espécie de templo para os baianos que queriam se divertir e torcer pelo seu time. Os torcedores de times rivais se encontravam, curtiam, brincavam sem a violência que hoje existe. Claro que tinha as gozações, a resenha. Tudo numa boa. Os tempos eram outros e todo mundo queria apenas se divertir.>

Kombi do Reggae agora fica em outro ponto nos jogos do tricolor Crédito: Foto: Reprodução