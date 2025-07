AUTOS

Lexus RX, SUV de luxo mais vendido nos EUA tem até 10 anos de garantia no Brasil

Avaliamos a versão 500h F Sport, que utiliza um motor turbo associado a dois propulsores elétricos

Antônio Meira Jr.

De Miami, EUA Publicado em 4 de julho de 2025 às 14:30

O RX é o Lexus mais vendido no mundo e está na quinta geração Crédito: Antônio Meira Jr./ CORREIO

A Toyota é a empresa que mais vende automóveis no mundo. Dos dez modelos zero-quilômetro mais vendidos no ano passado, cinco eram do fabricante japonês. No entanto, os negócios da companhia não se restringem unicamente à marca homônima, em seu portfólio estão montadoras como a Lexus, que produz modelos de luxo.>

Nos Estados Unidos, o maior da Lexus, a marca teve 379.589 unidades vendidas em 2024. O crescimento foi de quase 7% em relação ao ano anterior, o que garantiu o melhor desempenho em 35 anos de história da divisão de veículos premium, fundada em 1989. Entre os modelos, destaque para o RX, que foi o SUV de luxo mais vendido no país pelo 26º ano.>

Foi esse SUV, que também é comercializado no Brasil, que escolhi para avaliar nos EUA. A configuração foi a 500h F Sport, ou seja, embala no mesmo produto eletrificação, itens de sofisticação e uma pegada esportiva. >

Para acomodar bem o motorista e os ocupantes, estão disponíveis diversos equipamentos como sistema de som de alta-fidelidade, teto solar panorâmico e até regulagem elétrica do encosto do banco traseiro, que, como os dianteiros, pode ser aquecido ou refrigerado.>

Diversas funções do SUV estão disponíveis por comandos de voz. Basta dizer "Olá, Lexus", e, em seguida, ditar um comando sobre a temperatura, navegação ou sistema de áudio, por exemplo. Se optar por fazer isso em forma de toques, uma das opções é acessar diretamente a tela de 14 polegadas da central multimídia.>

Híbrido, ele tem um motor 2.4 litros turbo a gasolina que atua em conjunto com duas máquinas elétricas. O propulsor a combustão traciona o veículo enquanto o elétrico instalado na dianteira gera energia para o traseiro - o que já torna a tração integral. São 371 cv de potência combinada e 46 kgfm de torque.>

Em arrancadas ou retomadas mais fortes, os três motores atuam em conjunto. Em velocidade de cruzeiro ou saídas lentas, o propulsor a gasolina é desligado. Basta pressionar o acelerador com mais força para que ele volte a funcionar. Para um veículo grande, com 4,89 metros de comprimento e 2.100 kg de peso, a aceleração de zero a 100 km/h em 6,2 segundos é muito boa.>

Para completar, o eixo traseiro é direcional. A depender da velocidade do veículo e do sentido da direção, o carro calcula o ângulo ideal para as rodas. Até 50 km/h, as rodas traseiras esterçam no sentido oposto às rodas dianteiras. Isso reduz o diâmetro de giro do veículo, tornando as manobras em espaços apertados mais fáceis e precisas, e melhorando a agilidade.>

Acima de 80 km/h, as rodas traseiras esterçam no mesmo sentido que as rodas dianteiras. Isso aumenta a estabilidade do veículo em curvas e durante mudanças rápidas de faixa, proporcionando maior segurança e controle em velocidades mais altas. Por fim, essa versão tem suspensão variável adaptativa, que ajuda a reduzir a inclinação da carroceria nas curvas e melhora o conforto geral ao dirigir.>

bagageiro tem capacidade para 612 litros e o limpador do vidro fica embutido no spoiler Crédito: Antônio Meira Jr./ CORREIO

LEXUS NO BRASIL>

No Brasil, a Lexus tem uma atuação discreta, mas com crescimento consistente. Entre janeiro e junho deste ano, foram emplacadas 556 unidades, crescimento de 16,6% na comparação com o primeiro semestre do ano passado. Um dos fatores que explicam esse crescimento é a garantia dos produtos, que passou de cinco anos para até dez anos. >