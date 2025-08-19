TIRA-CHAPÉU

Wine Brasil Music traz festival de vinhos e shows no Tira-Chapéu

Evento reunirá mais de 400 rótulos de oito estados brasileiros e 15 países

Ronaldo Jacobina

Publicado em 19 de agosto de 2025 às 14:10

Vinícola Crédito: (Imagem: FreeProd33 | Shutterstock)

O Centro Histórico de Salvador receberá, entre os dias 20 e 24 de agosto, a primeira edição do Wine Brasil Music, festival que promete unir vinhos, música e experiências sensoriais em uma celebração da enogastronomia. Realizado no Palacete Tira-Chapéu, o evento reunirá mais de 400 rótulos de oito estados brasileiros e 15 países, oferecendo ao público a oportunidade de conhecer e degustar uma ampla diversidade de vinhos nacionais e internacionais.

Além da feira, a programação inclui degustações temáticas – como vinho com charuto, chocolate, embutidos, carnes e até ostras – masterclasses com especialistas, oficinas, jantares harmonizados com chefs convidados e um leilão de vinhos raros.

Shows ao vivo de MPB, jazz, blues e bossa nova - Edu Lobo, Trio Corrente, Trio Cravo&Canela e Del Feliz - vão embalar os cinco dias de evento, que também terá momentos ao ar livre com queijos e vinhos em clima descontraído nas ruas do Centro Histórico.

Idealizado pelo arquiteto Marcelo Safadi, o Wine Brasil Music pretende alcançar diferentes públicos, dos curiosos aos grandes conhecedores. “Mais do que um evento de vinhos, é uma celebração sensorial. Pensamos em cada detalhe para criar experiências acessíveis, acolhedoras e inesquecíveis”, destaca Safadi.

O festival acontecerá no endereço Rua Chile, nº 1, no Centro Histórico. A programação completa e informações sobre ingressos estão disponíveis no site www.winebrasilmusic.com.br e no perfil oficial do evento no Instagram (@winebrasilmusic).

Programação

Datas e horários: Quinta e sexta (21 e 22/08) | 17h às 22h

Sábado (23/08) | 14h às 22h Domingo (24/08) | 14h às 18h

21 de agosto, 18h: Wine Talk com Claude Troisgros

Palestras com degustações

22/08, 10h às 12h. Adolfo Lona (Produtor Rio Grande do Sul). Espumantes do Brasil

22/08, 15h às 17h. Linda Boglietti (Importadora Mondo Rosso). Uma coleção clássica do Piemont

22/08, 18h às 20h. Artur Azevedo (Associação Brasileira de Sommelier). Vinhos de Bordeaux, na França

23/08, 10h às 12h. Sérgio Wagner Bruxo (Sommelier) e Murillo Regina (Enólogo). Uma mostra nacional dos vinhos dupla poda

23/08, 15h às 17h. Pascal Marty (Enólogo). Olhares da França no novo mundo

23/08, 18h às 20h. Sérgio Musolino (Sommelier). Terroir do Uruguai: oito dos melhores vinhos uruguaios.

24/08, 10h. Vertical do Palacete, masterclass com o enólogo Pascal Marty.

Wine Brasil Music

Quando: De 20 a 24 de agosto