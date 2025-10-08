FUNCIONA?

Homem que ganhou na loteria 14 vezes ensina truque para ser premiado

Stefan Mandel criou um algoritmo capaz de prever combinações e mudou para sempre as regras das loterias no mundo

Fernanda Varela

Publicado em 8 de outubro de 2025 às 05:30

Stefan Mandel Crédito: Reprodução

Enquanto milhões apostam contando apenas com a sorte, o romeno Stefan Mandel decidiu encarar a loteria como um problema matemático. E conseguiu o impensável: ganhou 14 vezes ao longo da vida, graças a um método engenhoso que transformou números aleatórios em prêmios milionários.

Stefan Mandel não contou com a sorte. Ele usou pura lógica. O economista romeno criou um método capaz de prever combinações vencedoras e ganhou 14 vezes na loteria. O segredo estava em entender a matemática por trás do jogo e aplicar um sistema que, na época, era completamente legal.

Mandel percebeu que a chance de acerto aumentava drasticamente se fosse possível cobrir todas as combinações possíveis de números. Ele então reuniu investidores, criou um fundo de apostas e usou cálculos para descobrir quais jogos tinham menos combinações e prêmios altos o bastante para compensar o investimento.

O passo a passo do método:

1. Escolher a loteria certa

Mandel só jogava em sorteios com menos de 10 milhões de combinações possíveis e prêmios acima de 3 vezes o valor necessário para comprar todos os bilhetes.

2. Calcular todas as combinações possíveis

Ele criava tabelas com algoritmos para listar todos os resultados possíveis, o que chamou de “condensação combinatória”.

3. Montar um grupo de investidores

Como comprar milhões de bilhetes era caro, ele juntava dezenas de pessoas que financiavam a compra e depois dividiam o prêmio.

4. Imprimir e preencher os bilhetes em massa

Antes de haver proibição, ele usava computadores e impressoras para registrar manualmente todas as combinações possíveis.

5. Garantir que o lucro compensasse o gasto

Se o prêmio total fosse maior do que o valor investido nos bilhetes, ele jogava. Se não fosse, desistia.

Na primeira vez que aplicou o método, em 1960, ele ganhou o equivalente a 19 mil dólares, o suficiente para sair da Romênia e se mudar para a Austrália. Lá, aperfeiçoou o algoritmo e criou o International Lotto Fund (ILF), um grupo de apostas que venceu sorteios em países como Austrália e Estados Unidos.

Em 1992, ele aplicou o mesmo raciocínio na loteria da Virgínia, nos EUA, e ganhou 27 milhões de dólares. Foi o auge e o fim da estratégia. Depois disso, as loterias do mundo inteiro mudaram as regras, proibindo compras em massa e o uso de sistemas automatizados.