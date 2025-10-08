Homem que ganhou na loteria 14 vezes ensina truque para ser premiado

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Fernanda Varela
Publicado em 8 de outubro de 2025 às 05:30
Enquanto milhões apostam contando apenas com a sorte, o romeno Stefan Mandel decidiu encarar a loteria como um problema matemático. E conseguiu o impensável: ganhou 14 vezes ao longo da vida, graças a um método engenhoso que transformou números aleatórios em prêmios milionários.
Stefan Mandel não contou com a sorte. Ele usou pura lógica. O economista romeno criou um método capaz de prever combinações vencedoras e ganhou 14 vezes na loteria. O segredo estava em entender a matemática por trás do jogo e aplicar um sistema que, na época, era completamente legal.
Mandel percebeu que a chance de acerto aumentava drasticamente se fosse possível cobrir todas as combinações possíveis de números. Ele então reuniu investidores, criou um fundo de apostas e usou cálculos para descobrir quais jogos tinham menos combinações e prêmios altos o bastante para compensar o investimento.
O passo a passo do método:
1. Escolher a loteria certa
Mandel só jogava em sorteios com menos de 10 milhões de combinações possíveis e prêmios acima de 3 vezes o valor necessário para comprar todos os bilhetes.
2. Calcular todas as combinações possíveis
Ele criava tabelas com algoritmos para listar todos os resultados possíveis, o que chamou de “condensação combinatória”.
3. Montar um grupo de investidores
Como comprar milhões de bilhetes era caro, ele juntava dezenas de pessoas que financiavam a compra e depois dividiam o prêmio.
4. Imprimir e preencher os bilhetes em massa
Antes de haver proibição, ele usava computadores e impressoras para registrar manualmente todas as combinações possíveis.
5. Garantir que o lucro compensasse o gasto
Se o prêmio total fosse maior do que o valor investido nos bilhetes, ele jogava. Se não fosse, desistia.
Na primeira vez que aplicou o método, em 1960, ele ganhou o equivalente a 19 mil dólares, o suficiente para sair da Romênia e se mudar para a Austrália. Lá, aperfeiçoou o algoritmo e criou o International Lotto Fund (ILF), um grupo de apostas que venceu sorteios em países como Austrália e Estados Unidos.
Em 1992, ele aplicou o mesmo raciocínio na loteria da Virgínia, nos EUA, e ganhou 27 milhões de dólares. Foi o auge e o fim da estratégia. Depois disso, as loterias do mundo inteiro mudaram as regras, proibindo compras em massa e o uso de sistemas automatizados.
Hoje, o método de Stefan Mandel seria impraticável. Mesmo assim, sua história prova que a matemática pode transformar o acaso em probabilidade, e que, antes de a sorte existir, é preciso saber jogar com os números.