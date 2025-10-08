ASTROLOGIA

Anjo da guarda: 4 signos precisarão criar coragem para romper laços e encarar feridas nesta quarta (8)

Não dá mais para fugir ou adiar certas situações

Fernanda Varela

Publicado em 8 de outubro de 2025 às 00:30

Signos

A energia desta terça-feira (8) traz um chamado para quem carrega dores antigas ou viveu recentemente alguma decepção afetiva. É um dia para olhar de frente o que ainda dói, deixar de fugir do passado e permitir que a ferida cicatrize. O anjo da guarda atua hoje como um guia de coragem, pedindo que você pare de tentar apagar a dor e comece, de fato, a curá-la. Só o que é sentido pode, enfim, ir embora.

Câncer

Seu anjo pede coragem para soltar o que não te escolhe. Mesmo que o coração insista, o universo está mostrando que chegou a hora de se libertar de vínculos que sugam sua energia. Acolha o choro, mas transforme-o em força. O que hoje parece perda logo se revelará como livramento.

Virgem

O anjo que te acompanha hoje te ensina a encarar o medo do fim. Você tende a querer entender tudo, mas há dores que não pedem explicação, pedem apenas aceitação. O ciclo que termina abre espaço para uma nova versão de você, mais livre, serena e consciente do próprio valor.

Escorpião

A energia do seu anjo é de reconstrução. Ele te lembra que enfrentar o sofrimento não é sinal de fraqueza, mas de maturidade espiritual. Deixe que a verdade venha, mesmo que doa. Só quando tudo é exposto à luz é que a cura realmente começa.

Capricórnio

Seu anjo sopra coragem para romper pactos silenciosos com a dor. O apego ao controle e à aparência de força te impede de sentir — e sentir é o primeiro passo da libertação. Não há vergonha em se desmontar. O amor-próprio se refaz quando você para de fingir que não sente.