Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Anjo da guarda: 4 signos precisarão criar coragem para romper laços e encarar feridas nesta quarta (8)

Não dá mais para fugir ou adiar certas situações

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 8 de outubro de 2025 às 00:30

Signos
Signos Crédito: Shutterstock

A energia desta terça-feira (8) traz um chamado para quem carrega dores antigas ou viveu recentemente alguma decepção afetiva. É um dia para olhar de frente o que ainda dói, deixar de fugir do passado e permitir que a ferida cicatrize. O anjo da guarda atua hoje como um guia de coragem, pedindo que você pare de tentar apagar a dor e comece, de fato, a curá-la. Só o que é sentido pode, enfim, ir embora.

Leia mais

Imagem - Descubra quais são os 5 signos mais espirituais do zodíaco

Descubra quais são os 5 signos mais espirituais do zodíaco

Imagem - As cores que fortalecem cada signo nesta terça (8), segundo a energia do dia

As cores que fortalecem cada signo nesta terça (8), segundo a energia do dia

Imagem - Segure a carteira: 3 signos devem evitar gastos impulsivos nesta semana

Segure a carteira: 3 signos devem evitar gastos impulsivos nesta semana

Câncer

Seu anjo pede coragem para soltar o que não te escolhe. Mesmo que o coração insista, o universo está mostrando que chegou a hora de se libertar de vínculos que sugam sua energia. Acolha o choro, mas transforme-o em força. O que hoje parece perda logo se revelará como livramento.

As cores de cada signo | Câncer: prata

Câncer: prata por Reprodução
Câncer: prata por Reprodução
Câncer: prata por Reprodução
Câncer: prata por Reprodução
Câncer: prata por Reprodução
1 de 5
Câncer: prata por Reprodução

Virgem

O anjo que te acompanha hoje te ensina a encarar o medo do fim. Você tende a querer entender tudo, mas há dores que não pedem explicação, pedem apenas aceitação. O ciclo que termina abre espaço para uma nova versão de você, mais livre, serena e consciente do próprio valor.

As cores de cada signo | Virgem: bege ou tons terrosos

Virgem: bege ou tons terrosos por Reprodução
Virgem: bege ou tons terrosos por Reprodução
Virgem: bege ou tons terrosos por Reprodução
Virgem: bege ou tons terrosos por Reprodução
Virgem: bege ou tons terrosos por Reprodução
1 de 5
Virgem: bege ou tons terrosos por Reprodução

Escorpião

A energia do seu anjo é de reconstrução. Ele te lembra que enfrentar o sofrimento não é sinal de fraqueza, mas de maturidade espiritual. Deixe que a verdade venha, mesmo que doa. Só quando tudo é exposto à luz é que a cura realmente começa.

As cores de cada signo | Escorpião: preto profundo

Escorpião: preto profundo por Reprodução
Escorpião: preto profundo por Reprodução
Escorpião: preto profundo por Reprodução
Escorpião: preto profundo por Reprodução
Escorpião: preto profundo por Reprodução
Escorpião: preto profundo por Reprodução
1 de 6
Escorpião: preto profundo por Reprodução

Capricórnio

Seu anjo sopra coragem para romper pactos silenciosos com a dor. O apego ao controle e à aparência de força te impede de sentir — e sentir é o primeiro passo da libertação. Não há vergonha em se desmontar. O amor-próprio se refaz quando você para de fingir que não sente.

As cores de cada signo | Capricórnio: cinza pedra

Capricórnio: cinza pedra por Reprodução
Capricórnio: cinza pedra por Reprodução
Capricórnio: cinza pedra por Reprodução
Capricórnio: cinza pedra por Reprodução
Capricórnio: cinza pedra por Reprodução
1 de 5
Capricórnio: cinza pedra por Reprodução

Tags:

Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

Mais recentes

Imagem - Adriane Galisteu é diagnosticada com síndrome do piriforme: ‘Não sei nem explicar’

Adriane Galisteu é diagnosticada com síndrome do piriforme: ‘Não sei nem explicar’
Imagem - Festa de 15 anos da filha de Flávia Alessandra tem decoração luxuosa, bolo de 6 andares e looks deslumbrantes; veja fotos

Festa de 15 anos da filha de Flávia Alessandra tem decoração luxuosa, bolo de 6 andares e looks deslumbrantes; veja fotos
Imagem - Filho de Ivete Sangalo, Marcelo surpreende ao aparecer em aula de boxe com Popó; veja registros

Filho de Ivete Sangalo, Marcelo surpreende ao aparecer em aula de boxe com Popó; veja registros

MAIS LIDAS

Imagem - Astros em alerta: signos enfrentam exaustão e precisam de mudanças urgentes neste 7 de outubro
01

Astros em alerta: signos enfrentam exaustão e precisam de mudanças urgentes neste 7 de outubro

Imagem - Me diga quanto você ganha que eu te direi se você é classe média, alta ou C
02

Me diga quanto você ganha que eu te direi se você é classe média, alta ou C

Imagem - Semana da Sorte: números que podem transformar sua vida entre 7 e 11 de outubro
03

Semana da Sorte: números que podem transformar sua vida entre 7 e 11 de outubro

Imagem - Como é o apartamento de 344 m² de Gilberto Gil em Copacabana com vista deslumbrante para o mar
04

Como é o apartamento de 344 m² de Gilberto Gil em Copacabana com vista deslumbrante para o mar