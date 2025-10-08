ASTROLOGIA

As cores que fortalecem cada signo nesta terça (8), segundo a energia do dia

As cores, segundo a astrologia energética, são poderosos aliados nesse processo

Fernanda Varela

Publicado em 8 de outubro de 2025 às 04:00

A terça-feira (8) chega com uma atmosfera de recomeço e expansão emocional. O céu traz influências que favorecem clareza mental, equilíbrio nas decisões e uma dose de coragem para seguir novos rumos. As cores, segundo a astrologia energética, são poderosos aliados nesse processo: cada tom vibra em uma frequência capaz de despertar o que o signo mais precisa no momento, seja foco, calma, intuição ou entusiasmo. Escolher a cor certa pode ajudar a alinhar emoções, atrair boas oportunidades e manter o astral protegido durante o dia.

Áries – Azul-real

Cor da confiança e da clareza mental. Ajuda o ariano a pensar antes de agir e comunicar suas ideias com firmeza.

Touro – Rosa-claro

Traz leveza e ternura. Favorece momentos afetivos e ajuda a lidar com sentimentos de forma mais aberta.

Gêmeos – Lilás

Conecta o signo à intuição e à criatividade. Ideal para tomar decisões com sensibilidade e inspiração.

Câncer – Verde-musgo

Cor de cura e estabilidade emocional. Protege o emocional e traz serenidade para o dia.

Leão – Branco

Representa renovação e paz interior. Perfeito para acalmar a mente e aliviar tensões acumuladas.

Virgem – Laranja-claro

Traz vitalidade e motivação. Estimula o foco em novos projetos e melhora a energia no ambiente de trabalho.

Libra – Azul-turquesa

Cor do equilíbrio e da harmonia. Ajuda a manter a calma e melhora a comunicação em relacionamentos.

Escorpião – Verde-escuro

Simboliza força e transformação. Favorece decisões estratégicas e renova a autoconfiança.

Sagitário – Dourado

Traz brilho, prosperidade e expansão. Reforça a fé no próprio caminho e abre espaço para boas oportunidades.

Capricórnio – Vermelho

Cor da ação e do impulso. Dá coragem para assumir responsabilidades e enfrentar desafios.

Aquário – Cinza médio

Estimula a concentração e o pensamento analítico. Ideal para planejar e executar com clareza.

Peixes – Creme