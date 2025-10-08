Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

As cores que fortalecem cada signo nesta terça (8), segundo a energia do dia

As cores, segundo a astrologia energética, são poderosos aliados nesse processo

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 8 de outubro de 2025 às 04:00

Signo, zodíaco, astrologia e horóscopo
Signo, zodíaco, astrologia e horóscopo Crédito: Shutterstock

A terça-feira (8) chega com uma atmosfera de recomeço e expansão emocional. O céu traz influências que favorecem clareza mental, equilíbrio nas decisões e uma dose de coragem para seguir novos rumos. As cores, segundo a astrologia energética, são poderosos aliados nesse processo: cada tom vibra em uma frequência capaz de despertar o que o signo mais precisa no momento, seja foco, calma, intuição ou entusiasmo. Escolher a cor certa pode ajudar a alinhar emoções, atrair boas oportunidades e manter o astral protegido durante o dia.

Leia mais

Imagem - Veja 7 sinais de traição que quase ninguém percebe

Veja 7 sinais de traição que quase ninguém percebe

Imagem - Anjos: entenda quem são os responsáveis pela sua proteção e como descobrir o seu

Anjos: entenda quem são os responsáveis pela sua proteção e como descobrir o seu

Imagem - Dinheiro, sufoco e mudanças: veja o que está reservado para os 12 signos nessa semana

Dinheiro, sufoco e mudanças: veja o que está reservado para os 12 signos nessa semana

Áries – Azul-real

Cor da confiança e da clareza mental. Ajuda o ariano a pensar antes de agir e comunicar suas ideias com firmeza.

Touro – Rosa-claro

Traz leveza e ternura. Favorece momentos afetivos e ajuda a lidar com sentimentos de forma mais aberta.

Gêmeos – Lilás

Conecta o signo à intuição e à criatividade. Ideal para tomar decisões com sensibilidade e inspiração.

Câncer – Verde-musgo

Cor de cura e estabilidade emocional. Protege o emocional e traz serenidade para o dia.

Veja como é cada signo

Os signos do zodíaco por Reprodução
Os signos do zodíaco por Reprodução
Os signos do zodíaco por Reprodução
Os signos do zodíaco por Reprodução
1 de 4
Os signos do zodíaco por Reprodução

Leão – Branco

Representa renovação e paz interior. Perfeito para acalmar a mente e aliviar tensões acumuladas.

Virgem – Laranja-claro

Traz vitalidade e motivação. Estimula o foco em novos projetos e melhora a energia no ambiente de trabalho.

Libra – Azul-turquesa

Cor do equilíbrio e da harmonia. Ajuda a manter a calma e melhora a comunicação em relacionamentos.

Escorpião – Verde-escuro

Simboliza força e transformação. Favorece decisões estratégicas e renova a autoconfiança.

Sagitário – Dourado

Traz brilho, prosperidade e expansão. Reforça a fé no próprio caminho e abre espaço para boas oportunidades.

Capricórnio – Vermelho

Cor da ação e do impulso. Dá coragem para assumir responsabilidades e enfrentar desafios.

Aquário – Cinza médio

Estimula a concentração e o pensamento analítico. Ideal para planejar e executar com clareza.

Peixes – Creme

Cor suave e acolhedora. Promove equilíbrio emocional e sensação de segurança nas relações.

Tags:

Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

Mais recentes

Imagem - Carta A Lua no tarot traz mistério, intuição e revelações para todos os signos nesta quarta-feira (8)

Carta A Lua no tarot traz mistério, intuição e revelações para todos os signos nesta quarta-feira (8)
Imagem - Astros revelam reviravolta emocional até o fim da semana para os signos de Câncer, Escorpião e Capricórnio

Astros revelam reviravolta emocional até o fim da semana para os signos de Câncer, Escorpião e Capricórnio
Imagem - Homem que ganhou na loteria 14 vezes ensina truque para ser premiado

Homem que ganhou na loteria 14 vezes ensina truque para ser premiado

MAIS LIDAS

Imagem - Astros em alerta: signos enfrentam exaustão e precisam de mudanças urgentes neste 7 de outubro
01

Astros em alerta: signos enfrentam exaustão e precisam de mudanças urgentes neste 7 de outubro

Imagem - Me diga quanto você ganha que eu te direi se você é classe média, alta ou C
02

Me diga quanto você ganha que eu te direi se você é classe média, alta ou C

Imagem - Semana da Sorte: números que podem transformar sua vida entre 7 e 11 de outubro
03

Semana da Sorte: números que podem transformar sua vida entre 7 e 11 de outubro

Imagem - Como é o apartamento de 344 m² de Gilberto Gil em Copacabana com vista deslumbrante para o mar
04

Como é o apartamento de 344 m² de Gilberto Gil em Copacabana com vista deslumbrante para o mar