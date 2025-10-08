As cores que fortalecem cada signo nesta terça (8), segundo a energia do dia

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
8 de outubro de 2025
A terça-feira (8) chega com uma atmosfera de recomeço e expansão emocional. O céu traz influências que favorecem clareza mental, equilíbrio nas decisões e uma dose de coragem para seguir novos rumos. As cores, segundo a astrologia energética, são poderosos aliados nesse processo: cada tom vibra em uma frequência capaz de despertar o que o signo mais precisa no momento, seja foco, calma, intuição ou entusiasmo. Escolher a cor certa pode ajudar a alinhar emoções, atrair boas oportunidades e manter o astral protegido durante o dia.
Áries – Azul-real
Cor da confiança e da clareza mental. Ajuda o ariano a pensar antes de agir e comunicar suas ideias com firmeza.
Touro – Rosa-claro
Traz leveza e ternura. Favorece momentos afetivos e ajuda a lidar com sentimentos de forma mais aberta.
Gêmeos – Lilás
Conecta o signo à intuição e à criatividade. Ideal para tomar decisões com sensibilidade e inspiração.
Câncer – Verde-musgo
Cor de cura e estabilidade emocional. Protege o emocional e traz serenidade para o dia.
Leão – Branco
Representa renovação e paz interior. Perfeito para acalmar a mente e aliviar tensões acumuladas.
Virgem – Laranja-claro
Traz vitalidade e motivação. Estimula o foco em novos projetos e melhora a energia no ambiente de trabalho.
Libra – Azul-turquesa
Cor do equilíbrio e da harmonia. Ajuda a manter a calma e melhora a comunicação em relacionamentos.
Escorpião – Verde-escuro
Simboliza força e transformação. Favorece decisões estratégicas e renova a autoconfiança.
Sagitário – Dourado
Traz brilho, prosperidade e expansão. Reforça a fé no próprio caminho e abre espaço para boas oportunidades.
Capricórnio – Vermelho
Cor da ação e do impulso. Dá coragem para assumir responsabilidades e enfrentar desafios.
Aquário – Cinza médio
Estimula a concentração e o pensamento analítico. Ideal para planejar e executar com clareza.
Peixes – Creme
Cor suave e acolhedora. Promove equilíbrio emocional e sensação de segurança nas relações.