Dinheiro, sufoco e mudanças: veja o que está reservado para os 12 signos nessa semana

Surpresas financeiras e desafios emocionais marcam o período de 6 a 12 de outubro

Fernanda Varela

Publicado em 7 de outubro de 2025 às 05:00

Signos, horóscopo e zodíaco Crédito: Divulgação

A segunda semana de outubro começa com fortes movimentações astrológicas, prometendo surpresas, ganhos e também alguns desafios. Enquanto alguns signos serão beneficiados com oportunidades financeiras e boa sorte nas relações, outros precisarão lidar com tensões e decisões importantes. Segundo as previsões, o período será especialmente positivo para Leão, Virgem e Libra, que poderão vivenciar avanços materiais e harmonia nos vínculos pessoais.

Confira o que os astros reservam para cada signo entre os dias 6 e 12 de outubro:

Áries

A semana pede atenção redobrada com gastos e decisões financeiras. Evite compras por impulso e discussões envolvendo dinheiro. No trabalho, foque em resolver pendências antigas. Cuidados com a saúde e equilíbrio emocional serão fundamentais.

Touro

Boas notícias financeiras podem surgir, inclusive dinheiro inesperado. No entanto, o clima no trabalho pode ficar mais tenso na segunda metade da semana, especialmente com superiores. Procure agir com discrição e não comentar seus planos.

Gêmeos

O período favorece a comunicação, novos contatos e o surgimento de amizades promissoras. Ideias criativas podem render frutos em breve. No entanto, evite exageros e cuide da saúde, principalmente em viagens ou mudanças de clima.

Câncer

Assuntos domésticos e familiares estarão em destaque. É um bom momento para fortalecer vínculos com os entes queridos e resolver pendências em casa. Despesas com filhos ou parentes próximos podem surgir, mas tendem a ser passageiras.

Leão

A semana traz excelentes oportunidades financeiras e até a chance de receber dinheiro extra. A fase é boa para novos projetos e investimentos. Em contrapartida, desentendimentos familiares podem surgir no fim da semana, procure manter a calma.

Virgem

Você estará mais carismático e confiante. O momento é ideal para negociações, apresentações e contatos profissionais. Mudanças positivas também podem acontecer na vida amorosa. Cuide apenas para não se sobrecarregar com compromissos.

Libra

Com o Sol iluminando seu signo, é hora de brilhar. O reconhecimento no trabalho e nas relações está em alta. A semana promete harmonia e boas oportunidades, inclusive ganhos financeiros. Mantenha o foco e evite gastos desnecessários.

Escorpião

Velhos contatos podem ressurgir, e pedidos de ajuda estarão em pauta. Apesar de um início de semana mais emocional, viagens e conversas profundas trarão boas descobertas. Evite discussões com parentes mais velhos.

Sagitário

O foco estará na comunicação e nas conexões profissionais. Pessoas que cruzam seu caminho agora podem abrir portas no futuro. Cuidado apenas com o cansaço e o excesso de responsabilidades. Tire um tempo para descansar.

Capricórnio

Parcerias e relacionamentos ganham destaque. A energia favorece acordos e o fortalecimento de laços pessoais e profissionais. A semana também traz chances de romance e encontros significativos, especialmente longe de casa.

Aquário

Bom momento para cuidar da saúde e investir em bem-estar. Procedimentos estéticos e preventivos estão favorecidos. No trabalho, evite se exaltar diante de pequenas divergências. A diplomacia será seu maior trunfo.

Peixes

A sorte volta a sorrir para o seu signo, especialmente na vida afetiva. É hora de se abrir para novos encontros e fortalecer vínculos antigos. No entanto, seja cauteloso com viagens e pessoas distantes. Mantenha a leveza e siga a intuição.