Dinheiro, sufoco e mudanças: veja o que está reservado para os 12 signos nessa semana

Surpresas financeiras e desafios emocionais marcam o período de 6 a 12 de outubro

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 7 de outubro de 2025 às 05:00

Signos, horóscopo e zodíaco
Signos, horóscopo e zodíaco Crédito: Divulgação

A segunda semana de outubro começa com fortes movimentações astrológicas, prometendo surpresas, ganhos e também alguns desafios. Enquanto alguns signos serão beneficiados com oportunidades financeiras e boa sorte nas relações, outros precisarão lidar com tensões e decisões importantes. Segundo as previsões, o período será especialmente positivo para Leão, Virgem e Libra, que poderão vivenciar avanços materiais e harmonia nos vínculos pessoais.

Confira o que os astros reservam para cada signo entre os dias 6 e 12 de outubro:

Áries

A semana pede atenção redobrada com gastos e decisões financeiras. Evite compras por impulso e discussões envolvendo dinheiro. No trabalho, foque em resolver pendências antigas. Cuidados com a saúde e equilíbrio emocional serão fundamentais.

Touro

Boas notícias financeiras podem surgir, inclusive dinheiro inesperado. No entanto, o clima no trabalho pode ficar mais tenso na segunda metade da semana, especialmente com superiores. Procure agir com discrição e não comentar seus planos.

Os signos no trabalho

Áries - É dinâmico e destemido no trabalho, destacando-se pela coragem e pela habilidade de transformar ideias em ações. por FreePik / Pexels
Touro - É confiável e dedicado, com um senso prático que garante estabilidade no ambiente profissional. Por isso, prefere empregos duradouros e compromissos sólidos. por FreePik / Pexels
Gêmeos - É inovador e comunicativo, brilhando em ambientes que exigem ideias novas. Precisa se esforçar para manter o foco em situações longas. por Pexels
Câncer - Traz sensibilidade ao ambiente profissional, compreendendo as necessidades dos colegas e do mercado. por FreePik / Pexels
Leão - É ambicioso e confiante, encarando o trabalho como palco para sua criatividade e liderança natural. por Reprodução
Virgem - É metódico e perfeccionista, destacando-se pela pontualidade e pela busca constante por aprimoramento. Seu compromisso com prazos e dedicação são exemplares. por FreePik / Pexels
Libra - Traz harmonia ao ambiente de trabalho com sua habilidade de mediar conflitos e tomar decisões equilibradas. Deve ter cuidado com os momentos de pausa para não se atrasar as tarefas. por FreePik / Pexels
Escorpião - É ambicioso e estrategista, dedicando-se intensamente às suas metas. Sua intuição o ajuda a identificar as melhores as chances de sucesso. por FreePik / Pexels
Sagitário - Busca aventuras e desafios que estimulem sua criatividade e curiosidade. É otimista e inspira seus colegas com sua energia contagiante. Precisa de disciplina para não abandonar projetos no meio do caminho. por FreePik / Pexels
Capricórnio - É um trabalhador incansável, movido por metas claras e a busca por reconhecimento profissional. Sua seriedade o coloca em posições de destaque. por FreePik / Pexels
Aquário - é criativo e visionário, destacando-se em trabalhos que permitem liberdade para propor ideias e explorar soluções originais. Pode resistir a situações que limitam sua autonomia. por FreePik / Pexels
Peixes - Busca significado no trabalho, priorizando ambientes acolhedores e relações harmoniosas. Prefere trabalhos que envolvam criatividade e emoção. por FreePik / Pexels
1 de 12
Áries - É dinâmico e destemido no trabalho, destacando-se pela coragem e pela habilidade de transformar ideias em ações. por FreePik / Pexels

Gêmeos

O período favorece a comunicação, novos contatos e o surgimento de amizades promissoras. Ideias criativas podem render frutos em breve. No entanto, evite exageros e cuide da saúde, principalmente em viagens ou mudanças de clima.

Câncer

Assuntos domésticos e familiares estarão em destaque. É um bom momento para fortalecer vínculos com os entes queridos e resolver pendências em casa. Despesas com filhos ou parentes próximos podem surgir, mas tendem a ser passageiras.

Leão

A semana traz excelentes oportunidades financeiras e até a chance de receber dinheiro extra. A fase é boa para novos projetos e investimentos. Em contrapartida, desentendimentos familiares podem surgir no fim da semana, procure manter a calma.

Os signos no amor

Áries: Preza pela sinceridade. Dificilmente vai fingir, dissimular ou fazer mistério. por Pexels / Personare
Touro: Colocam grande dose de amor em tudo que fazem. O amor taurino é sensual, que demanda constantes trocas. por Pexels / Personare
Gêmeos: É um amor pautado na conversa e na troca de ideias. Namorar é experimentar um convívio super agradável, mas sem estar colado o tempo todo. por Pexels / Personare
Câncer: Protetor e sensível, câncer é um signo emotivo, que sente grande necessidade de proteção e cuidado. por Pexels / Personare
Leão: Quando ama, se joga de cabeça e demonstra afeto da maneira mais leonina possível: efusiva e apoteótica. por Pexels / Personare
Virgem: Naturalmente adeptos da praticidade e não fazem o tipo mega carinhoso. Porém, é o signo mais leal com quem ama. por Pexels / Personare
Libra: Quando estão em um relacionamento, podem priorizar o ponto de vista do outro. São amantes devotos, tolerantes aos erros de seu parceiro por Pexels / Personare
Escorpião: Não aceita amor morno ou equilibrado. Todo relacionamento é tudo ou nada, é paixão e profundidade. por Pexels / Personare
Sagitário: Com a sua alma livre e o coração aventureiro, sagitário se apaixona com muita facilidade, e quando correspondidos, vão em frente com o maior entusiasmo, sem possessividade. por Pexels / Personare
Capricórnio: Pessoas de Capricórnio são disciplinadas, sérias e costumam ter grande noção de responsabilidade nos relacionamentos por Pexels / Personare
Aquário: Aquário é o signo da amizade, inclusive no amor. Por isso, dificilmente faz cobranças, mas respeita o espaço do outro. por Pexels / Personare
Peixes: É devotado, discreto e carinhoso. É um amor compassivo, dedicado, que aceita o outro sem condicionantes. por Pexels
1 de 12
Áries: Preza pela sinceridade. Dificilmente vai fingir, dissimular ou fazer mistério. por Pexels / Personare

Virgem

Você estará mais carismático e confiante. O momento é ideal para negociações, apresentações e contatos profissionais. Mudanças positivas também podem acontecer na vida amorosa. Cuide apenas para não se sobrecarregar com compromissos.

Libra

Com o Sol iluminando seu signo, é hora de brilhar. O reconhecimento no trabalho e nas relações está em alta. A semana promete harmonia e boas oportunidades, inclusive ganhos financeiros. Mantenha o foco e evite gastos desnecessários.

Escorpião

Velhos contatos podem ressurgir, e pedidos de ajuda estarão em pauta. Apesar de um início de semana mais emocional, viagens e conversas profundas trarão boas descobertas. Evite discussões com parentes mais velhos.

Sagitário

O foco estará na comunicação e nas conexões profissionais. Pessoas que cruzam seu caminho agora podem abrir portas no futuro. Cuidado apenas com o cansaço e o excesso de responsabilidades. Tire um tempo para descansar.

Capricórnio

Parcerias e relacionamentos ganham destaque. A energia favorece acordos e o fortalecimento de laços pessoais e profissionais. A semana também traz chances de romance e encontros significativos, especialmente longe de casa.

Aquário

Bom momento para cuidar da saúde e investir em bem-estar. Procedimentos estéticos e preventivos estão favorecidos. No trabalho, evite se exaltar diante de pequenas divergências. A diplomacia será seu maior trunfo.

Peixes

A sorte volta a sorrir para o seu signo, especialmente na vida afetiva. É hora de se abrir para novos encontros e fortalecer vínculos antigos. No entanto, seja cauteloso com viagens e pessoas distantes. Mantenha a leveza e siga a intuição.

A semana combina energia e intensidade, pedindo equilíbrio entre ação e sensatez. Enquanto alguns signos recebem boas notícias no campo financeiro, outros terão de conter os impulsos e ouvir mais o coração antes de agir.

Tags:

Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

