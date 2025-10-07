Acesse sua conta
Anjo da Guarda alerta: traições podem vir à tona para três signos nesta terça-feira (7)

Energia espiritual do dia pede atenção redobrada a falsidades, promessas vazias e intenções ocultas

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 7 de outubro de 2025 às 00:01

Os signos e o amor
Os signos e o amor Crédito: Reprodução

A vibração desta terça-feira (7) chega com um recado claro dos protetores celestiais: é hora de abrir os olhos e observar com mais cautela quem está ao redor. Segundo o Anjo da Guarda, alguns signos podem lidar com decepções, traições e descobertas inesperadas, não apenas no amor, mas também em amizades e parcerias. O dia exige discernimento e serenidade para lidar com o que vier à tona. Confira se o alerta é para o seu signo.

Gêmeos

Seu Anjo da Guarda indica falsidade e insinceridade nas entrelinhas. Promessas podem ser quebradas e conversas podem esconder segundas intenções. A energia do dia pede atenção ao que é dito e, principalmente, ao que é feito.

Dica celestial: confie mais na intuição do que nas justificativas bonitas.

Libra

O desejo de manter a harmonia pode fazer você ignorar sinais importantes. Alguém pode estar agindo de forma disfarçada, mantendo boas aparências enquanto planeja algo diferente por trás.

Dica celestial: peça luz ao seu Anjo da Guarda e valorize gestos sinceros em vez de palavras ensaiadas.

Peixes

A sensibilidade pisciana pode atrair pessoas com intenções duvidosas. Há risco de alguém usar o encanto ou a empatia como forma de manipulação. Fique atento a histórias perfeitas demais.

Dica celestial: mantenha os pés no chão e escute sua voz interior antes de confiar totalmente.

Mensagem dos Anjos

O dia 7 pede vigilância, mas também fé. Mesmo diante das decepções, os Anjos garantem proteção a quem age com verdade. Escute seu coração e observe os sinais sutis, o que for real permanecerá, o que for ilusório se revelará com o tempo.

Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

