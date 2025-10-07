Anjo da Guarda alerta: traições podem vir à tona para três signos nesta terça-feira (7)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Fernanda Varela
Publicado em 7 de outubro de 2025 às 00:01
A vibração desta terça-feira (7) chega com um recado claro dos protetores celestiais: é hora de abrir os olhos e observar com mais cautela quem está ao redor. Segundo o Anjo da Guarda, alguns signos podem lidar com decepções, traições e descobertas inesperadas, não apenas no amor, mas também em amizades e parcerias. O dia exige discernimento e serenidade para lidar com o que vier à tona. Confira se o alerta é para o seu signo.
Gêmeos
Seu Anjo da Guarda indica falsidade e insinceridade nas entrelinhas. Promessas podem ser quebradas e conversas podem esconder segundas intenções. A energia do dia pede atenção ao que é dito e, principalmente, ao que é feito.
Dica celestial: confie mais na intuição do que nas justificativas bonitas.
Características do signo de Gêmeos
Libra
O desejo de manter a harmonia pode fazer você ignorar sinais importantes. Alguém pode estar agindo de forma disfarçada, mantendo boas aparências enquanto planeja algo diferente por trás.
Dica celestial: peça luz ao seu Anjo da Guarda e valorize gestos sinceros em vez de palavras ensaiadas.
Características do signo de Aquário
Peixes
A sensibilidade pisciana pode atrair pessoas com intenções duvidosas. Há risco de alguém usar o encanto ou a empatia como forma de manipulação. Fique atento a histórias perfeitas demais.
Dica celestial: mantenha os pés no chão e escute sua voz interior antes de confiar totalmente.
Características de Peixes
Mensagem dos Anjos
O dia 7 pede vigilância, mas também fé. Mesmo diante das decepções, os Anjos garantem proteção a quem age com verdade. Escute seu coração e observe os sinais sutis, o que for real permanecerá, o que for ilusório se revelará com o tempo.