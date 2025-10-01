Acesse sua conta
Almas conectadas: 4 signos vão encontrar a alma gêmea em outubro

Movimentos astrais favorecem novos encontros e transformações profundas no amor

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 1 de outubro de 2025 às 06:00

Signo, zodíaco, astrologia e horóscopo
Signo, zodíaco, astrologia e horóscopo Crédito: Shutterstock

Outubro será um mês de mudanças marcantes para o zodíaco, especialmente no campo dos relacionamentos. A Lua Cheia em Áries, logo no início do mês, traz clareza e coragem para se abrir ao novo. Poucos dias depois, Vênus em Libra reforça a harmonia e a atração, enquanto a Lua Nova, também em Libra, cria espaço para recomeços afetivos. O encerramento do mês será embalado pelo encontro harmonioso de Júpiter e Marte, que promete encontros inesperados e oportunidades de conexões profundas.

Áries

O signo será um dos protagonistas do mês. A Lua Cheia em Áries, em 7 de outubro, desperta uma virada interna entre a vontade de independência e o desejo de compartilhar a vida. Com Vênus transitando por Libra, a energia da parceria ganha destaque e pode transformar relações já existentes ou abrir caminho para alguém novo. A Lua Nova em 21 de outubro marca o início de uma fase de maior paixão e proximidade, trazendo a chance de encontrar alguém que complemente de forma intensa e verdadeira.

Gêmeos

Os geminianos começam outubro com novos olhares para o amor. A Lua Cheia ilumina a área das amizades e um amigo pode se revelar mais do que isso. Com o charme ampliado por Vênus em Libra, o magnetismo está em alta. Solteiros podem conhecer alguém em atividades sociais e criativas, enquanto os comprometidos sentem o vínculo reacender. O período convida a deixar o flerte superficial de lado e se abrir para uma relação mais sólida.

Leão

Para os leoninos, outubro traz revelações e encontros inesperados. A Lua Cheia em Áries pode despertar transformações por meio de viagens ou experiências inéditas. Com Vênus em Libra, a comunicação será o caminho para conexões especiais. Uma conversa simples pode se transformar em um encontro marcante. A Lua Nova reforça os novos começos, e até o fim do mês, já sob a energia do Sol em Escorpião, Leão estará pronto para abrir o coração em busca de uma união profunda.

Sagitário

O mês será intenso para sagitarianos. A Lua Cheia em Áries desperta coragem para assumir sentimentos e se aproximar de alguém que acelera o coração. Vênus em Libra amplia o círculo social e abre espaço para encontros em eventos ou grupos. No fim de outubro, o Sol em Escorpião impulsiona a introspecção, mas Mercúrio em harmonia com Urano pode trazer uma ligação ou reencontro inesperado capaz de mudar os rumos da vida amorosa. Sagitário estará no centro de situações fatídicas, mas precisará manter os pés no chão para enxergar com clareza quem realmente está ao seu lado.

