Quem é Rafael Freitas, filho de Popó que 'nocauteou' Wanderlei Silva e derrubou o lutador com um único soco

Ele, que tem 32 anos, pediu desculpas após agressão e alegou legítima defesa

  Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 29 de setembro de 2025 às 14:58

Popó venceu Wanderlei Silva, que foi desclassificado; luta teve briga generalizada
Popó venceu Wanderlei Silva, que foi desclassificado; luta teve briga generalizada

O que deveria ser uma celebração histórica do boxe brasileiro terminou em caso de polícia. A luta entre Acelino Popó Freitas e Wanderlei Silva, no último sábado (27), em São Paulo, acabou marcada por pancadaria generalizada depois da desclassificação do ex-lutador de MMA por aplicar cabeçadas.

Rafael Freitas

Em meio ao tumulto, Wanderlei Silva ficou desacordado por cerca de cinco minutos após ser atingido por um soco no rosto. As imagens da transmissão da TV Globo mostraram que o autor do golpe foi Rafael Freitas, um dos seis filhos de Popó.

Rafael, que não é atleta profissional, se apresenta como personal de boxe recreativo e integra a equipe “Popó Mão de Pedra”. Durante o evento, ele estava na área VIP vestindo black tie e segurava um dos cinturões de campeão mundial do pai. Depois da repercussão, o filho do tetracampeão mundial fechou suas redes sociais.

O próprio Rafael já se manifestou pedindo desculpas a Wanderlei, mas afirmou que agiu em legítima defesa. Mesmo assim, a polêmica cresce: o advogado de Wanderlei disse que vai processar o agressor por tentativa de homicídio, enquanto a equipe do lutador acusa o time de Popó de iniciar a confusão.

Além de Rafael, Popó é pai de Iago, Juan, Igor, Gustavo e Acelino Jr., o Popozinho. A família tem estado sob os holofotes também por outras situações, já que Igor passou a ser investigado neste mês pelo Ministério Público do Paraná por suspeita de envolvimento em tentativa de manipulação de resultados no Campeonato Brasileiro da Série C.

