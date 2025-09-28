CENAS LAMENTÁVEIS

Sangue, desmaio e briga generalizada: Popó vence Wanderlei em noite caótica no Spaten Fight Night

Confusão interrompeu o evento após desclassificação de Wanderlei e agressão no pós-luta

Fernanda Varela

Publicado em 28 de setembro de 2025 às 01:13

Luta terminou em pancadaria Crédito: Reprodução

O tão aguardado duelo entre Acelino Popó Freitas e Wanderlei Silva, realizado neste sábado (27) no Spaten Fight Night em São Paulo, terminou de forma caótica. O tetracampeão mundial de boxe foi declarado vencedor no quarto round, após o árbitro desclassificar Wanderlei por sucessivas irregularidades.

Popó venceu Wanderlei Silva, que foi desclassificado; luta teve briga generalizada 1 de 7

O confronto começou equilibrado, com o “Cachorro Louco” pressionando Popó nas cordas, mas sofrendo contra-ataques precisos do baiano. Ao longo dos rounds, Wanderlei acumulou advertências, incluindo duas cabeçadas ilegais. A repetição da conduta levou à interrupção definitiva da luta a 1m34s do quarto assalto.

Antes mesmo do anúncio oficial, membros das duas equipes invadiram o ringue e iniciaram uma briga generalizada. Em meio à confusão, Wanderlei foi atingido por um golpe de direita no queixo, caiu desacordado e precisou de auxílio médico para deixar o local, com sangramentos visíveis.

Apesar do tumulto, o card principal foi concluído. Bia Ferreira superou Maira Moneo por decisão unânime, assim como Hebert Conceição, que venceu Yamaguchi Falcão com ampla vantagem nos três juízes. Já Thiago Manchinha derrotou Wanderson Barcellos em decisão também unânime.

O episódio manchou a noite do evento, que tinha grande expectativa de público e transmissão, reforçando a rivalidade histórica entre dois dos nomes mais emblemáticos do esporte brasileiro.

Confira o resultado completo do evento:

Spaten Fight Night

São Paulo, 27 de setembro de 2025

Card do evento

Popó Freitas venceu Wanderlei Silva por desclassificação a 1m34s do R4

Bia Ferreira venceu Maira Moneo por decisão unânime (98 -92, 96-94, 98-92)

Hebert Conceição venceu Yamaguchi Falcão por decisão unânime (triplo 100 - 90)