Anjo da Guarda alerta sobre fortes despedidas e momento de dor para 2 signos neste 28 de setembro

Previsões destacam encerramentos dolorosos e transformações intensas, com rituais de proteção para atravessar o dia

  Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 28 de setembro de 2025 às 00:01

Horóscopo, signos, zodíaco e astrologia
Horóscopo, signos, zodíaco e astrologia

Neste domingo (28), Escorpião e Peixes recebem mensagens duras do anjo da guarda. A força de Marte em Escorpião traz conflitos e transformações que pedem coragem, enquanto o Tarot de Peixes aponta para fins de ciclo inevitáveis. São despedidas, términos e ajustes que podem doer, mas que também preparam terreno para novos começos.

Escorpião

O anjo da guarda alerta: prepare-se para um domingo de intensidade. Marte no seu signo amplifica emoções e pode gerar disputas ou rupturas em relações de poder, seja no amor, seja no trabalho. É hora de encarar a verdade de frente e abandonar o que não se sustenta mais. Seu anjo pede que não fuja do confronto interno: transformar a dor em aprendizado será sua vitória.

Ritual de proteção: Escorpianos são guiados por Azrael. Para reforçar sua proteção, ofereça um vaso de flores amor-perfeito em um local especial da casa, pedindo transmutação de ressentimentos. Acenda uma vela violeta ao lado, mentalizando que Azrael ilumina os caminhos e fortalece suas escolhas diante de crises.

Leia mais

Imagem - Alerta de traição: Escorpião, Câncer e Libra vão se decepcionar nesta semana

Alerta de traição: Escorpião, Câncer e Libra vão se decepcionar nesta semana

Imagem - Áries, Gêmeos e Escorpião passarão por mudanças radicais nos próximos 15 dias

Áries, Gêmeos e Escorpião passarão por mudanças radicais nos próximos 15 dias

Imagem - Setembro terá viradas importantes para Aquário, Sagitário e Escorpião; veja como signos serão impactados

Setembro terá viradas importantes para Aquário, Sagitário e Escorpião; veja como signos serão impactados

Peixes

O recado do anjo é claro: este é um tempo de encerramentos. O Tarot mostra a energia do Dez de Espadas, simbolizando o fim de ciclos emocionais, perdas em relacionamentos ou o desgaste em parcerias. Por mais doloroso que seja, o vazio que se abre é convite para renascimento. Seu anjo pede serenidade para não insistir no que já terminou.

Ritual de proteção: Peixes é regido por Asariel. Para se conectar, prepare um copo novo com três pedacinhos de carvão e três da planta comigo-ninguém-pode, cubra com água e coloque-o sob a cama, na cabeceira. Reforce a proteção acendendo um incenso de dama-da-noite e mantenha uma turmalina negra próxima ao travesseiro. Ao final, recite o Salmo 23, pedindo a Asariel coragem para aceitar finais e confiança para recomeçar.

Signo Escorpião Peixes Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

